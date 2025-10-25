Logo El Espectador
Bogotá

Jornada de Salud Pública subraya urgencia de fortalecer atención intersectorial

La discusión se dio en el marco de la XI Jornada Distrital de Epidemiología y Salud Pública

Redacción Bogotá
25 de octubre de 2025 - 10:14 p. m.
A health worker assists a Covid-19 patient at the Intensive Care Unit (UCI) of El Tunal hospital in Bogota, on June 3, 2021. / AFP / Raul ARBOLEDA
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA
Bogotá cerró la XI Jornada Distrital de Epidemiología y Salud Pública con un llamado a articular esfuerzos entre diferentes sectores para enfrentar los retos de la salud en la ciudad. Durante cinco días, más de 1.000 asistentes presenciales y 3.000 virtuales discutieron estrategias para garantizar una atención integral que responda a las necesidades reales de la población.

El encuentro destacó que los problemas de salud en Bogotá requieren coordinación entre sectores claves como Educación, Cultura, Integración Social, Mujer y Salud, y no pueden abordarse de manera aislada.

La urgencia de este enfoque se evidencia en los desafíos crecientes de la ciudad: garantizar atención adecuada de salud mental, índices alarmantes de violencia de género y feminicidios ,además de la población vulnerable con acceso limitado a servicios básicos, entre otras problemáticas.

Ante el panorama, especialistas coincidieron en que solo un trabajo intersectorial puede garantizar una atención efectiva, preventiva y sostenible, que combine políticas educativas, sociales y culturales con servicios de salud.

Los secretarios participantes coincidieron en que la colaboración intersectorial es fundamental para atender población vulnerable, promover hábitos saludables desde la infancia, prevenir violencia de género y mejorar servicios para adultos mayores y personas en situación de calle.

El cierre de la jornada incluyó la lectura del Manifiesto de la XI Jornada, que recoge compromisos sobre Atención Primaria Social, Intersectorialidad y Participación Social, y Bienestar para la salud y la vida, reforzando la urgencia de una respuesta coordinada ante las crecientes demandas de salud en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.
