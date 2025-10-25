Jornada de Salud Pública subraya urgencia de fortalecer atención intersectorial

A health worker assists a Covid-19 patient at the Intensive Care Unit (UCI) of El Tunal hospital in Bogota, on June 3, 2021. / AFP / Raul ARBOLEDA Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá cerró la XI Jornada Distrital de Epidemiología y Salud Pública con un llamado a articular esfuerzos entre diferentes sectores para enfrentar los retos de la salud en la ciudad. Durante cinco días, más de 1.000 asistentes presenciales y 3.000 virtuales discutieron estrategias para garantizar una atención integral que responda a las necesidades reales de la población.

El encuentro destacó que los problemas de salud en Bogotá requieren coordinación entre sectores claves como Educación, Cultura, Integración Social, Mujer y Salud, y no pueden abordarse de manera aislada.

La urgencia de este enfoque se evidencia en los desafíos crecientes de la ciudad: garantizar atención adecuada de salud mental, índices alarmantes de violencia de género y feminicidios ,además de la población vulnerable con acceso limitado a servicios básicos, entre otras problemáticas.

Ante el panorama, especialistas coincidieron en que solo un trabajo intersectorial puede garantizar una atención efectiva, preventiva y sostenible, que combine políticas educativas, sociales y culturales con servicios de salud.

La intersectorialidad y la participación social son base de la Atención Primaria Social con la que buscamos transformar la salud en Bogotá, juntos en un compromiso como ciudad. Así lo recoge el manifiesto de la XI Jornada de Epidemiología y Salud Pública entregado por la academia pic.twitter.com/008dCm2DXF — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) October 25, 2025

Los secretarios participantes coincidieron en que la colaboración intersectorial es fundamental para atender población vulnerable, promover hábitos saludables desde la infancia, prevenir violencia de género y mejorar servicios para adultos mayores y personas en situación de calle.

El cierre de la jornada incluyó la lectura del Manifiesto de la XI Jornada, que recoge compromisos sobre Atención Primaria Social, Intersectorialidad y Participación Social, y Bienestar para la salud y la vida, reforzando la urgencia de una respuesta coordinada ante las crecientes demandas de salud en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.