Conmoción en Bosa por asesinato de un joven en una barbería: Policía capturó a una persona

La Policía avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si hubo más personas involucradas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un joven de 19 años, identificado como Darwin Jhossep Daza Sánchez, murió luego de ser atacado mientras se encontraba cortándose el cabello en un establecimiento del sur de Bogotá.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, los hechos ocurrieron hacia las 7:00 p. m. del jueves 13 de agosto, en el sector de la carrera 78C Sur con calle 71B.

En medio del ataque, un hombre habría ingresado al establecimiento y disparado contra Daza mientras este se encontraba en la silla siendo atendido. Tras la agresión, la víctima fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el joven falleció hacia las 11:00 de la noche.

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Una persona fue capturada

En medio de las labores adelantadas por las autoridades tras el homicidio, una persona fue capturada durante la noche. Por ahora, se espera que la Policía entregue mayores detalles sobre su presunta participación en el crimen y las circunstancias en las que se produjo la detención.

Unidades de investigación judicial asumieron el caso y avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios, testimonios y registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades también buscan establecer qué motivó el ataque contra el joven de 19 años y si hubo otras personas involucradas.

El homicidio generó conmoción entre habitantes y comerciantes del sector, mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen.

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