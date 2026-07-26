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Joven de 21 años es asesinado en medio de un robo cerca de la estación Héroes

Fue la rápida reacción de la comunidad lo que permitió que la Policía arrestara de manera flagrante al hoy procesado.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de julio de 2026 - 05:52 p. m.
La víctima falleció en el lugar de los hechos.
La víctima falleció en el lugar de los hechos.
Foto: Policía de Bogotá
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Un nuevo caso de hurto en Bogotá terminó en un homicidio. En la tarde del sábado, un joven de 21 años fue asesinado luego de que un sujeto lo hiriera mortalmente con un arma blanca en medio de un robo.

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El lamentable hecho ocurrió en inmediaciones de la estación de Transmilenio Héroes, donde la víctima falleció en el mismo lugar a causa de la gravedad de la herida.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, el presunto agresor fue perseguido y retenido en el barrio Polo Club hasta la llegada de uniformados del CAI más cercano, quienes procedieron con su captura.

El hoy procesado fue dejado a disposición de la Fiscalía y será imputado por el delito de homicidio.

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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 12 de julio, se han registrado 571 homicidios en Bogotá, donde el 65 % de los casos ocurrió con arma de fuego y el 26 % con arma cortopunzante.

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Por Redacción Bogotá

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Bueno Bueno(20426)Hace 8 minutos
No sabemos quien era, pero asumo. Venezolano, el castigo va a ser expulsarlo del país, otra posibilidad es que está en libertad condicional o casa por cárcel, ya lleva cinco homicidios pero está en libertad condicional o de permiso. Pero eligieron al "tigre" (un bandido) que para mano dura contra los bandidos, pero la mano dura va a ser contra el pueblo y los grandes bandidos como él en su esplendor.
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