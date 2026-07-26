Joven de 21 años es asesinado en medio de un robo cerca de la estación Héroes

La víctima falleció en el lugar de los hechos. Foto: Policía de Bogotá

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Un nuevo caso de hurto en Bogotá terminó en un homicidio. En la tarde del sábado, un joven de 21 años fue asesinado luego de que un sujeto lo hiriera mortalmente con un arma blanca en medio de un robo.

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El lamentable hecho ocurrió en inmediaciones de la estación de Transmilenio Héroes, donde la víctima falleció en el mismo lugar a causa de la gravedad de la herida.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, el presunto agresor fue perseguido y retenido en el barrio Polo Club hasta la llegada de uniformados del CAI más cercano, quienes procedieron con su captura.

El hoy procesado fue dejado a disposición de la Fiscalía y será imputado por el delito de homicidio.

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De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 12 de julio, se han registrado 571 homicidios en Bogotá, donde el 65 % de los casos ocurrió con arma de fuego y el 26 % con arma cortopunzante.

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