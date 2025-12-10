Logo El Espectador
Joven denunció que fue brutalmente agredida por pedir que no usaran pólvora

Un video es pieza clave en la investigación, pues quedó en evidencia como le pegan puños y la golpean en la cara.

Redacción Bogotá
11 de diciembre de 2025 - 03:05 a. m.
Presenta afectaciones físicas y psicológicas
Foto: Cortesía
Un caso de intolerancia en Bogotá ocurrió el pasado 7 de diciembre, Día de Velitas, en el sector de Castilla Central, localidad de Kennedy.

De acuerdo con videos y testimonios entregados a este diario, lo que debía ser una celebración en familia, terminó en la brutal agresión a una joven periodista de 25 años (quien pidió la reserva de su nombre) luego de pedir a un grupo de personas que no usarán pólvora, pues uno de los voladores, dijo, alcanzó su ventana.

Lea más: Caravana navideña del Acueducto recorrerá Bogotá: así puede conocerla

En una de las grabaciones, tomada por vecinos, se ve a la mujer reclamarles, pero un hombre que usaba gorro navideño y chaqueta de color azul con rojo la empuja con tal fuerza que cae al suelo. Es entonces que una mujer aprovecha para golpearla en repetidas ocasiones en su cuerpo y cara, mientras le botan su celular.

“Se hizo al menos 25 llamados a la policía para que acudieran al lugar y previnieran que estas personas usaran voladores y demás elementos pirotécnicos, pero no llegaron. Fue ante esta situación que ella bajó para evidenciar con su celular y denunciar ante los medios, pero fue agredida de manera desproporcionada por estas personas que estaban bajo los efectos del alcohol”, contó a El Espectador el abogado de la víctima, Juan Carlos Palacios.

Tras esta agresión, uniformados de la Policía arribaron al lugar, ubicando a las personas en la vivienda. Palacios agregó que la denuncia por lesiones personales y daño a bien ajeno ya se realizó ante la Fiscalía General de la Nación. “Esta semana estaremos individualizando a las personas (...) Ella está perturbada, tiene miedo de salir a la calle”, relató.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Secretaría de Salud, durante la jornada del 7 de diciembre, Día de Velitas, 17 personas resultaron quemadas por pólvora en la capital. De este total, 7 son menores de edad (4 en menores de 5 años) quienes están siendo atendidos en centros asistenciales del norte y sur de la ciudad.

Los casos se registraron en Usme (4), Engativá (4), Bosa (3), San Cristóbal (2), Suba (2), Chapinero (1) y Los Mártires (1).

De acuerdos con cifras recopiladas por la Secretaría de Salud, el año pasado en la temporada de diciembre 2024-2025, se registraron 146 quemados por pólvora, un aumento del 15 %, de los cuáles 43 fueron menores de edad y 15 menores de 5 años. Los artefactos más peligrosos fueron los voladores, que dejaron 53 afectados (37%), seguido por los totes (15%) y los volcanes (10%).

“Tuvimos quemados en cara, ojos, manos y amputaciones. Cualquier forma de pólvora es insegura, ni las chispitas, ni los totes”, advirtió el subsecretario, Julián Fernández.

Le puede interesar: ¿Sin regalos para Navidad? Asista a la Feria del Juguete 2025 en Bogotá

La entidad distrital mantiene las alertas en Salud para los siguientes períodos críticos de estas festividades: 24 y 25 de diciembre y 31 y 1 de enero, Año Nuevo. “No manipulemos pólvora y si lo hacen y ocurre una lesión, por ejemplo de un menor, ir a un centro de salud, porque ocultarlo es un agravante y segundo puede complicarse y terminar en una amputación”, sentenció Fernández.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá  de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
