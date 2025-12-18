Logo El Espectador
Jóvenes a la E Bogotá: cómo consultar resultados y avanzar en becas de educación superior

Ya salieron los resultados de la convocatoria que otorga becas del 100 % para estudios universitarios. Aquí le contamos cómo consultar.

Redacción Bogotá
19 de diciembre de 2025 - 01:11 a. m.
La beca es para programas de investigación, doctorado y posdoctorado en algunas de las universidades de Suiza.
Foto: Pixabay
Hay noticias que se consultan con el corazón acelerado. Desde este 18 de diciembre, miles de jóvenes en Bogotá pueden ingresar a la plataforma de Atenea para saber si su nombre aparece entre los seleccionados de la convocatoria Jóvenes a la E-4 – Universidades Privadas, una de las principales apuestas del Distrito para ampliar el acceso a la educación superior.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) habilitó oficialmente la consulta de resultados, un paso clave para quienes ven en esta convocatoria la posibilidad de transformar su proyecto de vida y dar el salto a la universidad.

¿Cómo consultar los resultados?

El proceso es sencillo, pero decisivo. Los aspirantes deben ingresar al sitio web de Atenea, iniciar sesión en la plataforma SICORE con sus datos personales y revisar el estado de su postulación. Allí podrán confirmar si fueron seleccionados y conocer los pasos que siguen para formalizar el beneficio educativo.

Desde el Distrito recuerdan que este momento no es menor. Detrás de cada resultado hay meses de expectativas, esfuerzo y planes a futuro.

Por eso, la invitación es a consultar oportunamente la plataforma, revisar con atención la información publicada y seguir las instrucciones para avanzar en el proceso.

La convocatoria Jóvenes a la E-4 hace parte de la estrategia de Bogotá para garantizar que más jóvenes accedan y permanezcan en la educación superior, apostándole al talento, la formación y a una ciudad que entiende la educación como motor de oportunidades.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
