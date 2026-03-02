Jóvenes de la universidad ECCI accederán a oportunidades laborales en el Metro de Bogotá

El convenio se firmó con la concesionaria Metro Línea 1 S.A.S Foto: Juan Camilo Parra

La Primera Línea del Metro de Bogotá avanza en un 72,13 % y con ello la necesidad de un equipo robusto que esté al frente de su operación.

Por ello, en una nueva alianza, la universidad ECCI y el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. establecieron un convenio de cooperación que busca preparar ingenieros, técnicos y operarios en áreas estratégicas para la construcción, operación y mantenimiento del sistema férreo. Como resultado, se proyecta la apertura de cerca de 1.000 oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados.

“Esto representa un paso estratégico para el país en materia de transferencia de conocimiento técnico especializado. Además, fortalece la empleabilidad y desarrolla competencias en infraestructura ferroviaria urbana, un campo que históricamente ha tenido baja oferta formativa en Colombia”, señaló la institución de educación superior.

Este grupo de ingenieros y demás especialidades se sumará a otro grupo de jóvenes colombianos, quienes han tenido la oportunidad de formarse en el Instituto Técnico y Vocacional del Ferrocarril, ubicado en la ciudad de Xi’an, China.

Allí, aprendieron temas relacionados con paneles de control, diagnósticos de fallas del sistema, vías, locomotoras, material rodante y respuestas a emergencias en modernos simuladores.

Así mismo, tuvieron la posibilidad de hacer prácticas con Xi’an Metro, que será la encargada de operar la Línea 1 del Metro de Bogotá, que en esta ciudad china cuenta con una red de metro superior a los 500 kilómetros de extensión, repartidos en 11 líneas.

