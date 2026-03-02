Rompían cerraduras para robar en Suba y fueron capturados en flagrancia

Durante el procedimiento se confirmó que ya habían violentado los accesos para intentar entrar a uno de los apartamentos. En su poder tenían herramientas con las que, al parecer, forzaban cerraduras, además de cartuchos calibre 9 milímetros. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La alerta de los vecinos frustró un hurto en el barrio Prado Veraniego, en Suba. Tres hombres fueron sorprendidos cuando, presuntamente, intentaban ingresar a un apartamento tras forzar una puerta y romper una reja.

Según la Policía, los residentes del edificio notaron movimientos sospechosos y dieron aviso oportuno. Cuando las patrullas llegaron al lugar, encontraron a los hombres dentro del inmueble y los capturaron en flagrancia.

De acuerdo con el comandante de la estación de Policía Suba, teniente coronel Julio César Botero, los detenidos deberán responder por tentativa de hurto, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas de fuego o accesorios.

Durante el procedimiento se confirmó que ya habían violentado los accesos para intentar entrar a uno de los apartamentos. En su poder tenían herramientas con las que, al parecer, forzaban cerraduras, además de cartuchos calibre 9 milímetros. Afuera del edificio fue inmovilizado un taxi que, según las autoridades, sería utilizado para facilitar la huida.

Los capturados, de entre 28 y 34 años, registran antecedentes por hurto calificado y agravado. Ahora quedaron a disposición de la Fiscalía.

En lo que va del año, Suba suma 319 capturas por hurto. En este caso, la alerta oportuna de la comunidad fue determinante para evitar que el robo se consumara y lograr la captura de los implicados.

