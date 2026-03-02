Zonas seguras y consulta de placas: así pretende el Distrito evitar paseos millonarios

En estas zonas señalizadas, el Distrito promete que todos los bogotanos pueden tomar transportes seguros para poder llegar a sus casas. Foto: Alcaldía de Bogotá

Ante la preocupación por la agudización de casos de víctimas de paseo millonario, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció nuevas acciones para contrarrestar este delito.

Desde la Plaza de Bolívar —con la presentación de 71 nuevas motocicletas para agentes de tránsito de azul— el primer mandatario recordó la estrategia de ‘Zonas Seguras’, en zonas de rumba para acceder a transporte público de taxis.

La Zona T, Modelia y Chapinero ya cuentan con estas zonas señalizadas en la vía y pretenden extenderlas a más sectores de la ciudad. En estos lugares, además, hay presencia de gestores del orden y de movilidad para monitorear los vehículos y las rutas que toman los pasajeros.

¿Es un taxi seguro?

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recordó a la ciudadanía que, a través de la página web de la entidad, las personas pueden verificar si el taxi y el conductor están autorizados para prestar el servicio.

A través de este link https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/pages/landing-page, el usuario puede ingresar el número de placa o número de tarjeta de control y conocer los datos.

Adicionalmente, en los próximos meses, Díaz anunció que se implementará una nueva herramienta que facilitará esta verificación. Se trata de códigos QR en los taxis, donde permitirá a los pasajeros:

Consultar la información del vehículo y del conductor autorizado.

Confirmar que el servicio está habilitado.

Acceder a los canales oficiales para reportar irregularidades o presentar solicitudes.

Un delito en aumento

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), durante 2025 se registraron 37 víctimas del delito de secuestro extorsivo.

Estos hechos representan un alarmante incremento del 362.50 % frente al 2024, cuando se registraron apenas 8 casos. A detalle, durante el año pasado, 32 casos ocurrieron en vía pública, 2 en vehículo tipo taxi y 2 en callejón. La mayoría de las víctimas fueron 18 hombres y 9 mujeres. Siendo el arma de fuego la más utilizada para cometer este delito (25 casos).

De acuerdo con el concejal Julián Sastoque, el total de casos durante 2025 no se registraba desde el 2004. “Es decir, la ciudad enfrenta el peor panorama en los últimos 21 años”, sentenció. Por ello, radicó una citación a debate de control político.

Desde la administración, el alcalde Galán justificó que este aumento se debe a la nueva tipificación del delito de paseo millonario como secuestro extorsivo que endurece las penas de prisión hasta en 42 años.

