Jóvenes entregaron 3 mil armas blanca como símbolo de segundas oportunidades

3.000 armas cortopunzantes Foto: IDIPRON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

3 mil armas blancas y elementos para el consumo de sustancias psicoactivas fueron entregadas por jóvenes, en su mayoría exhabitantes de calle, que llegaron en los últimos 10 meses a la Unidad de Protección Integral - UPI Oasis del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) en Puente Aranda.

Entre los elementos entregados se encuentran pipas y restos de sustancias como 500 gramos de marihuana, tusi, bazuco, bóxer y popper. Así como 437 tijeras, 144 bisturíes, 79 destornilladores, 80 navajas, entre otros elementos.

Lea más: Soacha reporta caída significativa de delitos de alto impacto en octubre

Con este acto voluntario, la entidad distrital lo enmarca como parte de un ejercicio simbólico y pedagógico de transformación en pro de segundas oportunidades para ellos. “Entregar estos elementos es dejar atrás lo que fuimos. Ahora queremos aportar para mostrar que sí se puede cambiar”, manifestó Juan Gabriel Cuadros, uno de los jóvenes participantes.

Julio César, un joven de 28 años de edad, quien durante más de una década deambuló y pernoctó en las diferentes calles de la capital del país, también destacó esta entrega. “Para un habitante de calle, un arma blanca es un escudo, una protección, no tanto para hacerle daño a alguien, sino para proteger su integridad y en el momento en el que decidimos ingresar a la oferta del Distrito y entregar estas armas, es una clara muestra que confiamos en la construcción de un nuevo proyecto para nosotros”.

Mientras tanto, Valeri, una chica trans que decidió dejar las calles para ingresar de manera voluntaria a la UPI Oasis del Idipron, manifestó que “este evento es un símbolo de que quiero cambio en mi vida, quiero estudios, quiero libros, quiero educación”.

Le puede interesar: Distrito alerta por red que instrumentalizaría a menores para mendicidad en Bogotá

Tanto los elementos para consumo como las armas cortopunzantes, fueron dejadas a disposición de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien realizará un proceso de incineración para destruirlas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.