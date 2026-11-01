Judicializan a 10 de ‘Los Boyacos’ por homicidios y ataque con granada en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de la organización delictiva ‘Los Boyacos’, señalados de disputarse el control del microtráfico en el barrio Santa Fe mediante homicidios, amenazas y ataques con explosivos con fines intimidatorios y de muestra de poder criminal en la zona. La investigación situó la presencia de la red desde 2024 en el centro de la capital, estructurada jerárquicamente con cabecillas, administradores de expendios, distribuidores y un brazo sicarial.

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Entre los procesados figuran Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, y un hombre conocido como El Viejo, señalados como los articuladores principales encargados de financiar la estructura, manejar las ganancias ilegales y ordenar homicidios contra sospechosos de colaborar con las autoridades, vendedores independientes o integrantes que intentaban abandonar la red.

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Responsables de ataque con granada que dejó vendedor fallecido

A la organización se le atribuye el atentado con granada del 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe, ordenado como represalia por la venta de estupefacientes ajenos a la banda. Las pesquisas señalan a Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, como el presunto encargado de arrojar el artefacto desde una motocicleta bajo las órdenes de alias Carramán y Drilococo. Mailo fue capturado días atrás en operativo del Bloque de Seguridad Urbana (BOSUR) liderado directamente por la Presidencia de la República en los barrios Santa Fe y San Bernardo, el cual dejó un saldo total de 172 capturados.

A esta estructura también se le investiga por al menos seis homicidios perpetrados en 2026 debido a disputas territoriales. Las labores de policía judicial, desarrolladas mediante análisis criminal y asociación de casos junto a la Sijín, al descubierto maniobras para ocultar los crímenes, entre ellas la eliminación de registros de cámaras de seguridad y el traslado de cadáveres a otros sectores de la ciudad. En estas labores de encubrimiento es investigado Yermmy Rincón Alza, alias Chatico.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados, según su nivel de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, porte de armas de uso restringido o explosivos, alteración de elemento material probatorio y favorecimiento agravado.

El megaoperativo que precedió a la judicialización

El proceso judicial contra la estructura de ‘Los Boyacos’ se deriva del despliegue del operativo BOSUR-KRATOS, una intervención de alto impacto realizada en la madrugada del pasado 28 de octubre en las localidades de Santa Fe y San Bernardo, en el centro de la ciudad.

El procedimiento, que estuvo liderado por el Presidencia, en articulación con la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, dejó los siguientes resultados de acuerdo con las autoridades:

172 capturas en total, entre las que se destacó la de Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, presunto autor material del atentado con granada del 22 de enero en el barrio Santa Fe.

en total, entre las que se destacó la de Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, presunto autor material del atentado con granada del 22 de enero en el barrio Santa Fe. 114 allanamientos ejecutados en ocho localidades críticas de la capital.

ejecutados en ocho localidades críticas de la capital. Incautación de armamento: 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y tres proveedores.

11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y tres proveedores. Decomiso de estupefacientes y efectivo: 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y $10,1 millones de pesos en efectivo.

La intervención incluyó requisas, inspecciones comerciales y vigilancia aérea con drones en la zona de burdeles de Santa Fe y en los corredores del barrio San Bernardo. Este último sector registraba una de las tasas de violencia más altas de la ciudad (hasta 73 homicidios por cada 100.000 habitantes) a causa de las disputas territoriales por el microtráfico.

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