Judicializan a menores que asesinaron vilmente a un hombre cuando viajaba en una tractomula

Un estremecedor homicidio ocurrió en las vías de Bogotá-Villavicencio. La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a tres adolescentes que estarían implicados en el hurto y posterior asesinato de un hombre, quien viajaba de manera irregular en la parte trasera de una tractomula.

El hecho ocurrió el pasado 31 de enero cuando, de acuerdo con el ente acusador, los jóvenes en inmediaciones de Quetame (Cundinamarca) se subieron al vehículo y con armas cortopunzantes amenazaron a los polizones para que les entregaran sus pertenencias.

Fue gracias a los elementos materiales probatorios recaudados y los videos de las cámaras de seguridad de la concesionaria vial que la Fiscalía pudo determinar que se trató de un crimen y no de un simple accidente vial, pues en medio del robo, los dos adultos se resistieron al asalto: uno fue herido en una de sus piernas, mientras el otro fue herido con sevicia en al menos 17 oportunidades y fue lanzado sin remordimiento a la vía en pleno movimiento.

Los tres menores de edad de 15 y 16 años, que escaparon hacia una zona boscosa, fueron aprehendidos por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por los adolescentes.

Mientras transcurre el proceso penal en su contra, un juez de control de garantías les dictó medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

