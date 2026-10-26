La etapa procesal por el homicidio y tortura agravada del señor Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años y padre de dos hijos, tomó un nuevo capítulo este lunes con la decisión del juez de control de garantías de enviar a los, hasta ahora, cuatro policías adscritos a la estación de Soacha a un centro de reclusión de manera preventiva, mientras avanza el proceso penal en su contra.

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Juez envía a la cárcel a policías imputados por homicidio y tortura de Donovan Balanta

La solicitud había sido realizada por el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y por el abogado representante de víctimas, Alí Bantú Ashanti. La audiencia se realizó de manera reservada, pues desde el ente acusador se nombraron nuevas capturas. De hecho, el patrullero Nahumer Hernando Vergel Lozano se encuentra hoy prófugo de la justicia.

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Los delitos que imputó la Fiscalía

El representante del ente acusador describió con detalle el material probatorio que pesa sobre los cuatro uniformados para imputarles los delitos de homicidio y tortura agravada y a dos de ellos, además, falsedad en documento público.

El fiscal resaltó para todos los procesados que la ejecución de la conducta punible "está inspirada en móviles de discriminación referidos a la raza":

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Patrullero Johathan Giraldo: Homicidio agravado a título de dolo eventual en calidad de autor, en concurso con tortura agravada en calidad de coautoría propia y falsedad ideológica en documento público. "Se imputa porque al señor Donovan se le infligieron dolores y sufrimientos graves de manera física con la finalidad de castigarlo por un acto que sospechaban que él había cometido, en específico el arrojar una botella", justificó el fiscal. Patrullero Santiago Vargas: Homicidio agravado a título de dolo eventual en calidad de autor en comisión por omisión y tortura agravada. "Estaba en la posibilidad de evitar las descargas por parte de Giraldo, teniendo en cuenta su juramento de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos (…) Usted le propinó golpes y patadas a la víctima". Subintendente Henar Tapiero: Homicidio agravado a título de dolo eventual en calidad de autor en comisión por omisión y tortura agravada en calidad de coautoría propia. "Fue omisivo frente a sus deberes de evitar la producción de las lesiones con taser en contra del señor Balanta". Mayor Roque Correa, comandante estación policía Cazucá: Homicidio agravado a título de dolo eventual en calidad de autor en comisión por omisión, en concurso heterogéneo con el delito de tortura agravada en calidad de autor en comisión por omisión y falsedad ideológica en documento público. "Un video de la estación de policía da cuenta de su presencia sin ordenar el traslado de la víctima a un centro asistencial. Tampoco impidió las dos primeras descargas que ejerció Giraldo".

Donovan Balanta Paz de 34 años, recibió golpes y varias descargas de un dispositivo Taser, incluso, como señala Fiscalía, dentro de la estación de Policía, donde habría permanecido cerca de 20 minutos con dificultades para respirar, dolor en el pecho y solicitudes de atención médica que, según la investigación, no habrían sido atendidas oportunamente.

Donovan Balanta, murió el 20 de septiembre bajo custodia policial. Lo capturaron en Cararolí en Ciudad Bolívar y Murió en Soacha. Foto: Arcnivo Particular

La necropsia constató lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, además de golpes y otras lesiones. Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica, aunque el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.

En El Espectador, contamos a detalle los hechos que reconstruyó el fiscal ese trágico 20 de septiembre, las frases de corte racista que habría lanzado un intendente y cómo el mayor Correa y el patrullero Giraldo habrían mentido en documentos públicos.

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