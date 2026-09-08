Cámaras también vigilan a quienes ensucian las calles. La multa es de casi COP 1 millón

Las cámaras del C4 también sirven para detectar conductas que afectan el espacio público y apoyar la identificación de infractores. Foto: Secretaría de seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ensuciar el espacio público en Bogotá puede salir caro y las cámaras de seguridad de la ciudad también están entrando en juego para detectar comportamientos que afectan la convivencia. Arrojar basura o escombros, abandonar muebles, realizar necesidades fisiológicas en la calle o lavar vehículos en lugares no autorizados puede generar multas cercanas al millón de pesos.

Para 2026, varias de estas conductas están sancionadas con una multa general tipo 4 de $933.816, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Pero la vigilancia no depende únicamente de que una patrulla encuentre a la persona en el momento de la infracción. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) cuenta con herramientas que permiten revisar y analizar grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar, entre otros, casos relacionados con el manejo inadecuado de basuras y otras situaciones de convivencia.

Lea más: Cae en Soacha presunto agresor sexual serial: una niña de siete años fue rescatada

Las cámaras ya han permitido identificar infractores

El uso de la videovigilancia para este tipo de casos no es solo una posibilidad. En marzo de este año, las cámaras del C4 registraron a dos hombres cuando intentaban abandonar una base de cama durante la noche en el barrio San Blas, en San Cristóbal.

A partir de las imágenes, los operadores alertaron a las autoridades y posteriormente una patrulla de Policía y gestores de la Secretaría de Seguridad ubicaron a uno de los involucrados. El caso terminó con la imposición de un comparendo por $933.816.

Esto no significa que una cámara imponga automáticamente una multa: las grabaciones sirven como herramienta para detectar o verificar lo ocurrido y apoyar la actuación de las autoridades.

¿Qué conductas pueden costar $933.816?

El Código de Seguridad y Convivencia contempla varias acciones que pueden terminar en una multa tipo 4.

Lavar carros u otros bienes en el espacio público está prohibido por el artículo 100, numeral 5. La sanción para 2026 alcanza los $933.816.

El mismo valor aplica para quien arroje basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en calles y otros espacios públicos, conducta contemplada en el artículo 111, numeral 8.

También puede recibir una multa tipo 4 quien realice necesidades fisiológicas en el espacio público, además de la medida pedagógica correspondiente.

Por su parte, contratar o utilizar vehículos no adecuados para transportar escombros puede generar una multa tipo 3 de $466.908.

¿Qué hacer con colchones, muebles y escombros?

La recomendación del Distrito es no dejar estos elementos en andenes, separadores o esquinas. Para residuos voluminosos existen alternativas de recolección y puntos autorizados.

En el caso de las basuras domiciliarias, deben sacarse únicamente durante los días y horarios establecidos para cada sector. Para muebles, colchones o escombros se debe solicitar la recolección mediante los canales habilitados por los operadores.

Y si se trata de lavar un vehículo, la recomendación es hacerlo en establecimientos o espacios autorizados y adecuados para esa actividad.

La apuesta de las autoridades es que las cámaras que diariamente vigilan hechos de seguridad también puedan aportar evidencia frente a comportamientos que deterioran el espacio público. En Bogotá, dejar basura en una esquina o convertir la calle en lavadero puede terminar no solo registrado en video, sino también en un comparendo de casi un millón de pesos.

Lea más: Desmontan el puente de la calle 100: así cambiará la movilidad en la Séptima

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.