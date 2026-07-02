“Nos están cobrando vacunas”: comerciantes protestan y bloquean la Autopista Sur en Bogotá

Cerca de 80 vendedores aseguran que son víctimas de cobros ilegales para poder trabajar. Foto: Redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La venta de carne quedó en segundo plano este martes cuando cerca de 80 comerciantes del frigorífico de Guadalupe salieron a bloquear la Autopista Sur para denunciar que, además de enfrentar la informalidad y las dificultades propias del negocio, ahora son víctimas de presuntas extorsiones y amenazas que, aseguran, ponen en riesgo su permanencia en el sector.

La manifestación ha provocado afectaciones en la movilidad del sur de Bogotá y obligó a suspender temporalmente la operación de 12 estaciones de TransMilenio sobre la Autopista Sur (Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa , León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo).

Mientras decenas de usuarios buscaban rutas alternas para continuar sus recorridos, los comerciantes insistían en que llevan meses soportando cobros ilegales por ocupar el espacio público y que incluso algunos vendedores han sido atacados por negarse a pagar.

Más información sobre Bogotá: ¿Habrá marchas en Bogotá? Consulte la agenda y las vías que podrían verse afectadas.

“Ni siquiera el Distrito nos ha sacado de aquí”

Los manifestantes afirmaron que personas dedicadas a la extorsión les exigen pagos periódicos, conocidos popularmente como “vacunas”, para permitirles continuar vendiendo productos cárnicos en inmediaciones del frigorífico.

"Ni siquiera el Distrito nos ha sacado de aquí; exigimos garantías“, aseguró una de las comerciantes durante la protesta, quien afirmó que varios vendedores han recibido amenazas para abandonar el lugar y que algunos establecimientos han sido blanco de ataques con arma de fuego.

Los comerciantes solicitaron la intervención de la Alcaldía de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Fiscalía para investigar las denuncias y garantizar condiciones de seguridad que les permitan continuar desarrollando su actividad económica.

Bloqueo afecta TransMilenio y la movilidad

Como consecuencia de la protesta, se registraron bloqueos sobre la Autopista Sur que afectaron la circulación de vehículos particulares, buses intermunicipales y el sistema TransMilenio.

Las autoridades de movilidad implementaron desvíos mientras equipos de diálogo buscaban acuerdos con los manifestantes para restablecer el paso en uno de los corredores de ingreso más importantes a la capital.

La extorsión sigue golpeando al comercio en Bogotá

Las denuncias de los comerciantes se conocen en un momento en que la extorsión continúa siendo uno de los delitos que más preocupa a empresarios y pequeños negocios de la capital. Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre el 1 de enero y el 29 de abril de 2026 se denunciaron 601 casos de extorsión en Bogotá, frente a 654 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 8,1 %. Sin embargo, las autoridades reconocen que existe un importante subregistro, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias.

El Gaula de la Policía ha advertido que los comerciantes siguen siendo uno de los sectores más vulnerables a este delito. Las modalidades más frecuentes incluyen llamadas intimidatorias, mensajes por aplicaciones de mensajería, cobros presuntamente asociados a estructuras criminales y exigencias de pagos para permitir el funcionamiento de negocios en determinadas zonas.

Por esa razón, las autoridades mantienen campañas como “Denunciar también es de campeones”, con las que buscan fortalecer la confianza de los comerciantes para reportar estos casos y facilitar las investigaciones.

Autoridades reiteran el llamado a denunciar

La Policía recordó que las víctimas de extorsión no deben realizar pagos ni negociar con quienes realizan las amenazas. Las autoridades recomiendan conservar las evidencias, registrar números telefónicos, mensajes o audios recibidos y denunciar inmediatamente ante el Gaula, entidad especializada en la investigación de este delito. También reiteraron que la denuncia oportuna es clave para identificar a las estructuras criminales y evitar que más comerciantes resulten afectados.

Le puede interesar: “Debemos replantear la forma cómo estamos financiando la seguridad”: Felipe Mariño.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.