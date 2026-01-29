Juez otorgó libertad a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín de La Calera

El Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, donde cuidaban a Liam, funcionaba desde 2019. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Michael Rodríguez Ayala, padre de Liam Gael Rodríguez, el bebé de 11 meses que falleció en extrañas circunstancias en La Calera, fue dejado en libertad.

El 27 de enero, unidades del CTI de la Fiscalía llegaron en horas de la mañana hasta el municipio para capturarlo como sospechoso por presunto abuso sexual. A pesar de ser imputado por el ente acusador bajo los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal con menor de 14 años (declarándose inocente), un juez de control de garantías le otorgó la libertad.

De acuerdo con el buffet de abogados de la pareja de Rodríguez, dicha decisión fue justificada ante la débil investigación del ente acusador para la recopilación de pruebas. Esto, conllevó a que no solo la defensa pidiera la libertad, sino también la Procuraduría, pues “no existía en este momento procesal inferencia de autoría o participación”.

Mildred Narváez, madre de Liam Rodríguez, había rechazado en su momento la captura. “A mí no me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable. No creemos en esto. Nosotros duramos tres meses esperando un resultado. Con mi abogado oficiamos a Medicina Legal para que nos comprobara los resultados entregados el 6 de octubre y el 2 de diciembre. Pero siempre se negaron”.

Con esta decisión, el abogado de Narváez pidió a la Fiscalía desarrollar dos líneas de investigación que apunten a un delito de homicidio “conforme a sus contradictorios informes periciales de necropsia” y posibles delitos sexuales. “Esperamos que los delegados fiscales convoquen urgentemente a este apoderado de la víctima a una reunión presencial”, concluyeron a través de un comunicado. Y es que de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, las causas de la muerte del menor fueron naturales, más exactamente por miocarditis.

Liam Gael Rodriguez Narváez falleció el 29 de septiembre en el Hospital Divino Salvador, del municipio de La Calera (Cundinamarca). Ese día, sobre las 7:00 a.m., su mamá Mildred Narváez lo dejó con vida en el Centro de Estimulación Temprana Art & Kids, una especie de salacuna, para que lo cuidaran. Tres horas después recibió la llamada de una docente que estaba en la Clínica, pues al parecer el niño broncoaspiró por ingerir muchos alimentos.

El Espectador consultó el certificado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y encontró que el establecimiento fue registrado desde el 3 de agosto de 2019 y renovado el 16 de mayo de 2025, por las propietarias y docentes Erika Juliana Garzón y Jéssica Andrea Peña. Según el documento, se matricularon para desarrollar actividades de servicio de apoyo a las empresas y educación de la primera infancia.

