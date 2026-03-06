Julia Rubiano se posesionó como la nueva secretaria de Educación

Julia Rubiano se desempeñaba como subsecretaria del área de Calidad y Pertinencia Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde el colegio Francisco Javier Matiz, ubicado en la localidad de San Cristóbal, el alcalde Carlos Fernando Galán posesionó oficialmente a la nueva secretaria de Educación, Julia Rubiano, tras la renuncia de Isabel Segovia al frente de dicha entidad distrital.

Rubiano venía desempeñándose como subsecretaria del área de calidad y pertinencia y ahora tendrá el reto de continuar con la consolidación de una política educativa de calidad para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

“A la comunidad educativa quiero decirle que me comprometo a continuar mejorando la prestación del servicio a lo largo de toda la trayectoria educativa para que la construcción de proyectos de vida sea exitosa y con sentido” dijo Rubiano.

Esta profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, ha liderado proyectos durante más de 15 años dentro del sector público, privado y de cooperación internacional orientados a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.

En el Ministerio de Educación Nacional fue parte del equipo de formulación e implementación del proyecto de Educación Rural y fue la primera gerente para la implementación de la Jornada Única. Asimismo, dirigió el Premio Compartir al Maestro, jefa de Colegios del British Council y consultora para entidades como UNICEF.

6.815 nuevas cámaras de vigilancia

Durante el acto de posesión, el alcalde Galán informó que implementarán 6.815 nuevas cámaras de videovigilancia y circuitos cerrados de televisión en todas las instituciones educativas de la ciudad, para alcanzar la meta de más de 16.000 cámaras en los colegios públicos de Bogotá.

Estos circuitos cerrados, agregó, se suman a las cámaras externas o perimetrales que se conectarán con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

“Los sistemas internos de videovigilancia hacen parte de las herramientas de apoyo del gobierno escolar; en lo que tiene que ver con las cámaras que dan al espacio público, entran a hacer parte de la gran malla de videovigilancia de la ciudad”, resaltó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

