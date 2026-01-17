Juzgado decretó medida cautelar en obras de ampliación de colegio distrital en Engativá

De acuerdo con la secretaria de Educación, el proyecto ha sido socializado con la comunidad Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, decretó medida cautelar y ordenó suspender de forma inmediata cualquier actuación administrativa o contractual del proyecto de restitución y ampliación del colegio La Palestina en su sede A.

La decisión se basa en una acción popular que pide proteger el Humedal Santa María del Lago por existir posibles afectaciones ante las obras.

Para la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico), este hecho es especialmente relevante, pues “el proceso ha estado marcado por la falta de voluntad de varias entidades distritales para construir soluciones que garanticen la protección del ecosistema”.

A través de su cuenta en X, la cabildante indicó también que se pusieron sobre la mesa propuestas alternativas para conciliar el derecho a la educación y la protección del medio ambiente, como “la construcción en la sede B del colegio, ubicada al otro lado de la avenida Calle 80 que no colinda con ningún ecosistema. Pese a que ese predio presentaba dificultades administrativas y catastrales, la Secretaría de Educación se comprometió inicialmente a resolverlas, sin embargo, posteriormente informó que el terreno sería destinado a otros proyectos descartando esta alternativa”.

Y agregó. “Por ende, hacemos un llamado a las entidades distritales para que acaten la decisión judicial y retomen el diálogo con la comunidad, evaluando de manera seria las alternativas que permitan garantizar el derecho a la educación sin poner en riesgo la Estructura Ecológica Principal de la ciudad”.

La Secretaría de Educación respondió

Isabel Segovia, secretaria de Educación, respondió que son respetuosos de las decisiones judiciales y reafirmó su compromiso con la protección ambiental y la garantía de la educación. “Acataremos la medida cautelar mientras se surte el proceso judicial que esperamos priorice el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de la institución educativa”.

De acuerdo con Segovia, el proyecto ha sido socializado con la comunidad donde les han informado que las obras “no se localizan en el humedal, cumple la normativa ambiental vigente y no busca una intervención en el ecosistema”.

Respecto a la alternativa de ampliación en la sede B, señaló que fue evaluada técnicamente en distintos escenarios, pero “se determinó que no resulta viable para atender de manera adecuada las necesidades de cobertura, operación y calidad del servicio educativo”.

El humedal Santa María del Lago es una reserva natural de 10,8 hectáreas, considerado uno de los humedales con mejor calidad de agua en Bogotá y administrado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad. Este espacio natural tiene como objetivo preservar la biodiversidad y restaurar la flora y fauna autóctona.

