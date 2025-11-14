Juzgado rechaza tutela que instaba a un concejal a retractarse sobre caso de abuso infantil

El frente del jardín, clausurado hasta nuevo aviso, fue vandalizado por ante la indignación de los presuntos abusos. Foto: Jose Vargas Esguerra

Por medio de su cuenta de X, el concejal Julián Espinosa, denunció que el procesado por la Fiscalía por delitos sexuales contra varios menores de edad en jardín infantil del ICBF, en la localidad de San Cristóbal, Fredy Arley Castellanos, interpuso una tutela contra él por vulnerar su “buen nombre” en una publicación.

A su vez, el concejal señaló que esto no sería solo a él, sino también a las madres de las víctimas de abuso.

Según indicó el concejal, Castellanos habría presentado dicho derecho de petición y posteriormente una acción de tutela por un video publicado en redes sociales en el que exigía justicia y sanciones para los responsables.

El colmo, por pedir justicia y la máxima condena contra un presunto abusador sexual de niños y niñas en el sur de Bogotá, me entutelaron.



No solo a mí, también buscan silenciar a las madres de las víctimas con acciones jurídicas. No están solas y no nos retractamos porque le… pic.twitter.com/jijpEaF5O2 — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) November 13, 2025

Por otro lado, ante este caso, el Juzgado 84 de Bogotá negó las pretensiones de Castellanos, indicando que el concejal no vulneró sus derechos y que sus declaraciones se basaron en hechos difundidos por medios de comunicación.

“Nadie puede ser intimidado por defender a las víctimas. Sé que este señor ha intentado amedrentar a las madres que denunciaron, igual que lo hizo conmigo… Por eso esas madres tienen mi apoyo completo, no se retracten, porque no están solas. Aquí estamos para apoyarlas. Estoy con ellas, con los niños y niñas, porque ellos merecen justicia”, sentenció el concejal.

El caso

El lunes 5 de mayo las denuncias de familiares de varios menores que habrían sido abusados salieron a la luz. En un plantón realizado frente al Jardín Infantil Parques de Canadá, ubicado en la localidad de San Cristóbal y en donde habrían sucedido los hechos, decenas de personas denunciaron caso por caso, señalando además vacíos en los protocolos de respuesta del hogar infantil.

Con carteles en mano, madres de familia señalaron como responsable a Freddy Castellanos, quien, dicen, estaba a cargo de un grupo de 21 niños y niñas entre los 2 y 3 años y quien finalmente fue capturado en la mañana de este martes. “Hace una semana nos enteramos de que este funcionario ha venido abusando de los niños dentro de la misma institución. Pero nadie nos da respuesta. Hay menores que están en hospitales”, contó una madre de familia.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.