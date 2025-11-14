Portal Américas y Biblioteca Tintal no operarán este festivo: Transmilenio explica por qué

Transmilenio Foto: Transmilenio

Si pensaba moverse en Transmilenio este puente festivo, tendrá que tener en cuenta algunas novedades que lo pueden tomar por sorpresa. Del 15 al 17 de noviembre, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal estarán cerradas. Las causas: obras del de la Línea 1 del Metro de Bogotá, actividades que tendrán inicio las 10:00 p.m. del sábado e irán hasta la madrugada del lunes.

¿Cómo será el servicio?

Según indicó el Distrito, los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas y sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos. En ese sentido, la ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86, donde realizarán retorno.

Tenga en cuenta:

Las rutas E32, A60 y RF 5 Calle 22 funcionarán desde Transversal 86.

La ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad, trasladará su operación al Portal Sur.

Por otro lado, habrá alternativas, con referente a los servicios zonales: DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157, los cuales tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas.

De igual manera, en las zonas, estará presente un equipo de atención del Distrito para guiar a los usuarios hacia los paraderos o estaciones alternas. Para verificar los puntos de paradas, horarios y días de operación, los usuarios podrán revisarlo en la página web.

