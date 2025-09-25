Kendrick Lamar en Bogotá: Estas serán las rutas de Transmilenio para el concierto

Kendrick Lamar Foto: Instagram @applemusic - Instagram @applemusic

Bogotá se prepara para una de las noches más esperadas del año. Este sábado 27 de septiembre, Kendrick Lamar, uno de los artistas más influyentes del rap mundial, llegará por primera vez a la capital, para presentarse en Vive Claro Distrito Cultural, un escenario recién inaugurado para conciertos de gran formato. El show abrirá puertas a las 5:00 p.m. y se extenderá hasta pasada la medianoche, con una producción que promete sonido y visuales.

Ganador de 17 premios Grammy y primer rapero en recibir un Premio Pulitzer de Música por su álbum DAMN, Lamar es reconocido por sus letras que reúnen millones de fanáticos alrededor del mundo y, por supuesto, en Colombia también. Ahora llega a Bogotá como parte de su gira mundial de 2025, que ha agotado entradas en ciudades como París, Nueva York y Buenos Aires.

Movilidad reforzada para 40.000 asistentes

La Alcaldía de Bogotá y Transmilenio anunciaron una operación especial de transporte para garantizar el desplazamiento de los cerca de 40.000 asistentes que se espera lleguen a la zona del Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde se ubica el Vive Claro Distrito Cultural.

“TransMi ofrece una opción eficiente y a precios justos para la llegada y el regreso del concierto de Kendrick Lamar. Con esta alternativa demostramos que la ciudad cuenta con un transporte público confiable”, explicó Lucy Cucaita, directora de Buses de TransMilenio.

Habrá 17 rutas troncales disponibles en estaciones estratégicas como Movistar Arena, 7 de Agosto, CAN–British Council y Salitre–El Greco, conectadas con las troncales de la Avenida NQS y la Avenida El Dorado.

Además, 24 servicios zonales del SITP operarán en paraderos cercanos a la Avenida 68, la Carrera 60 y las calles 53 y 63, facilitando tanto el acceso como el regreso de los fanáticos.

Rutas especiales

Para la evacuación del evento, TransMilenio habilitará tres rutas especiales del componente TransMiZonal (SITP), con despachos según la demanda:

Avenida 1 de Mayo: Calle 53 con carrera 65 – Gran Estación – Salitre Plaza – Tres Elefantes – Multiplaza – Bavaria – Avenida 1 de Mayo.

Unicentro: Calle 53 con carrera 65 – Metrópolis – Cafam Floresta – Iserra 100 – Olímpica Calle 100 – Carrera 15 con Calle 100 – Unicentro – Bulevar Niza – Avenida Suba con Calle 106.

Septimazo: Calle 53 con carrera 65 – Calle 53 con carrera 37 – Concejo de Bogotá – Planetario – San Martín – Javeriana – La Salle – Carrera 7 con Calle 72 bis – Carrera 7 con Calle 81 – Calle 94 con Carrera 14.

Recomendaciones

TransMilenio recomendó recargar la tarjeta tullave con anticipación, planear los trayectos en la TransMiApp, y consultar las rutas y horarios en www.transmilenio.gov.co o en el canal oficial de WhatsApp, que ofrecerá información en tiempo real.

