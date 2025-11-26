La banda que mezclaba droga con gasolina para venderla en parques: juez los envió a prisión

Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, no obstante, un juez de control de garantías los envió a la cárcel. Foto: Fiscalía

A pocos metros de dos colegios de preescolar de Suba, una banda delincuencial sostenía una operación criminal de venta de estupefacientes. Su captura fue anunciada hace unos días, como parte de un fuerte operativo en conjunto en Bogotá, pero los detalles de su actuar criminal, revelados en las audiencias de medida de aseguramiento, dan cuenta de un patrón que alarmó a las autoridades.

Conocida como ‘Los Perseo’, esta estructura criminal se dedicada al tráfico de estupefacientes en los barrios La Gaitana, Tibabuyes, Occidental Carolina y Berlín (Suba). En 11 allanamientos realizados por la Policía, lograron la captura de 12 integrantes por concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Entre los capturados se encuentran sus cabecillas: alias ‘Benja’ y ‘La Patrona’, una pareja que se encargaban de dosificar y transportar los estupefacientes en un vehículo de servicio público de su propiedad, desde Ciudad Bolívar hasta Suba.

Fueron agentes encubiertos quienes identificaron el modus operandi de esta banda delincuencial. Más adelante, gracias a interceptaciones a sus comunicaciones, los investigadores mapearon los sitios donde expendían las drogas, hallando que se centraban en alrededores de centros educativos, particularmente jardines y preescolares; asimismo, empacaban la droga en envolturas de dulces.

¿Droga con gasolina?

Un detalle que llamó la atención de la Fiscalía fue que, durante las interceptaciones, se escucharon a los integrantes de la banda delincuencial, indicar que algunos de los paquetes de droga contenían gasolina “para aumentar los efectos” del estupefaciente.

“Alias La Patrona cumplía el rol esencial en este ilícito, es ella quien, administraba las dosis y hacía las tareas más importantes, siendo la pareja sentimental del máximo cabecilla”, señaló la fiscal.

Las conversaciones revelan un diálogo en el que ‘La Patrona’ pregunta a una expendedora si necesitará ‘bichas’, a lo que la otra mujer señala que sí porque, “se venden como pan caliente”, en los parques de las zonas mencionadas. En total, la organización criminal contaba con tres expendedores por turno y un “campanero”, además, utilizaban la fachada de cuidadores y lavadores de carros para evitar el control de las autoridades.

Con estas pruebas, la fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá imputó a ‘Los Perseo’, según el posible grado de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos imputados, no obstante el juez de control de garantías los envió en la cárcel.

