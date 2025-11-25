Vecinos quemaron motocicleta de dos asaltantes en Bogotá: uno es menor de edad

Comunidad incineró moto de asaltantes en Bosa. Foto: Archivo Particular

En una sola noche, en casos separados, dos motocicletas fueron incineradas por vecinos y ciudadanos en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Cansados y enervados por el delito, en uno de los casos, casi se toman la justicia por mano propia, una práctica que las autoridades intentan mermar en la capital.

Menor aprehendido en Bosa

En una cuadra del barrio Bosa Centro, dos sujetos intentaron robarle la moto a una mujer en horas de la noche. Al percatarse de lo que sucedía, transeúntes y vecinos se abalanzaron sobre los asaltantes, logrando impedir que uno de ellos se fugara. Adicional, incineraron la motocicleta en la que se transportaban los dos sujetos.

Según lo reportado por el Noctámbulo de City Tv, Para cuando las autoridades hicieron presencia, la comunidad estaba a punto de arremeter en contra del presunto ladrón, quien resultó ser un menor de 17 años.

“Nuestras unidades interceden y aprehenden a un menor quien es dejado a disposición de la URI de menores”, señaló al noticiero, el coronel Óscar Chauta, oficial de guarnición de la Mebog.

Sobre las 9:00pm de este lunes dos sujetos intentaron hurtar una motocicleta en Bosa centro hiriendo a dos personas con una arma. Gracias a la rápida reacción de la comunidad se lograron capturar y los enfurecidos prendieron fuego a la motocicleta en la cual se movilizaban pic.twitter.com/drTwO9Iq2d — Bosa B7 (@bosa_b7) November 25, 2025

Moto incinerada en Ciudad Bolívar

Paralelamente, en el barrio Perdomo de Ciudad Bolívar, vecinos atraparon a un delincuente que señalado de robarle el celular a un ciudadano del sector. “El muchacho (víctima de hurto) alcanzó a reaccionar y tumbar al tipo de la motocicleta”, dijo una testigo a City Tv.

Así como en el caso de Bosa, la comunidad retuvo y golpeó a uno de los ladrones, mientras que el otro escapó. En lo que coinciden ambas comunidades es en su preocupación por la seguridad del sector.

Cayó la banda del carro rojo

Otro caso que involucra seguridad y vehículos se registro esa misma noche. Desayunando en una cafetería de la av. Primero de Mayo, fue como patrullas de la Policía de Bogotá encontraron a siete delincuentes involucrados en un hurto ocurrido horas antes en Teusaquillo. Una inspección más detallada a los capturados reveló que estaban involucrados en múltiples robos.

Según informó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los delincuentes robaron una camioneta de alta gama en modalidad de atraco. Mediante la revisión de cámaras, las autoridades siguieron el rastro de los asaltantes, quienes se habían dirigido a la av. Primero Mayo con 50, donde fueron capturados.

