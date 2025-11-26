Emberás intentan asentarse de nuevo en el Parque Nacional: exigen hablar con el Gobierno

Indígenas tratan de ingresar al Parque Nacional (Imagen de referencia). Foto: Secretaría General Alcaldía de Bogotá

Un grupo de indígenas de la comunidad Emberá intenta volver a asentarse en el Parque Nacional, informó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Equipos sociales y de diálogo median la situación, mientras el Distrito se muestra firme en no permitir que la comunidad ingrese nuevamente en el parque.

Según informó el secretario, desde la madrugada, varios equipos de la Alcaldía que hacen presencia permanente en el parque, atendieron el arribo de indígenas que manifestaron su intención de asentarse en el área del parque, como ya ha sucedido anteriormente.

Quintero sostuvo que su alcaldía no “permitirá esta vía de hecho. El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación, e insistimos a los voceros de la comunidad en el llamado de atención por el riesgo al que se enfrentan los menores de edad en este tipo de actuaciones”, señaló.

Por otro lado, los equipos que dialogaron con el líder de la comunidad, manifestó que se encuentran a la espera de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras.

“En el sector, algunos transeúntes expresan inconformidad, por lo que se mantiene la intervención oportuna para prevenir confrontaciones y preservar la convivencia”, señaló el equipo de Gobierno.

Tras retorno Emberá, comunidades se quedaron en Bogotá

En el mes de septiembre, culminó el retorno más grande de indígenas que vivió la capital. Más de 1.460 indígenas que por años vivieron en condiciones precarias, tanto en albergues del Distrito, como en el Parque Nacional, volvieron a sus territorios. Retornaron 568 personas desde el albergue La Rioja y 380 personas desde la UPI La Florida. No obstante, los retos aún continúan para quienes se quedaron.

El retorno también estuvo lleno de tensiones entre la comunidad y las instituciones locales. En el Distrito se reportaron 3 funcionarios lesionados tras desmanes en el Parque Nacional, lugar donde un líder de 100 indígenas que optaron por quedarse, al parecer, intentó chantajear a la Alcaldía.

Los demás indígenas que decidieron permanecer, lo hicieron por arraigo a la ciudad o temor de no encontrar condiciones de vida digna en sus territorios.

Otro proceso esperado en Bogotá, es la reubicación de los indígenas que permanecen en la UPI La Rioja, pues hace casi tres meses, el Tribunal de Cundinamarca ordenó a diversas entidades del Distrito Capital, incluidas la Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, identificar un inmueble idóneo que garantice condiciones dignas para la comunidad indígena y proceder a su evacuación urgente e inmediata desde el albergue La Rioja.

