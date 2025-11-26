Logo El Espectador
Emberás intentan asentarse de nuevo en el Parque Nacional: exigen hablar con el Gobierno

La Secretaría de Gobierno se encuentra en los alrededores del parque desde horas de la madrugada.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
26 de noviembre de 2025 - 02:43 p. m.
Indígenas tratan de ingresar al Parque Nacional (Imagen de referencia).
Foto: Secretaría General Alcaldía de Bogotá
Un grupo de indígenas de la comunidad Emberá intenta volver a asentarse en el Parque Nacional, informó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Equipos sociales y de diálogo median la situación, mientras el Distrito se muestra firme en no permitir que la comunidad ingrese nuevamente en el parque.

Según informó el secretario, desde la madrugada, varios equipos de la Alcaldía que hacen presencia permanente en el parque, atendieron el arribo de indígenas que manifestaron su intención de asentarse en el área del parque, como ya ha sucedido anteriormente.

Quintero sostuvo que su alcaldía no “permitirá esta vía de hecho. El parque se mantendrá sin ningún tipo de ocupación, e insistimos a los voceros de la comunidad en el llamado de atención por el riesgo al que se enfrentan los menores de edad en este tipo de actuaciones”, señaló.

Por otro lado, los equipos que dialogaron con el líder de la comunidad, manifestó que se encuentran a la espera de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras.

“En el sector, algunos transeúntes expresan inconformidad, por lo que se mantiene la intervención oportuna para prevenir confrontaciones y preservar la convivencia”, señaló el equipo de Gobierno.

Tras retorno Emberá, comunidades se quedaron en Bogotá

En el mes de septiembre, culminó el retorno más grande de indígenas que vivió la capital. Más de 1.460 indígenas que por años vivieron en condiciones precarias, tanto en albergues del Distrito, como en el Parque Nacional, volvieron a sus territorios. Retornaron 568 personas desde el albergue La Rioja y 380 personas desde la UPI La Florida. No obstante, los retos aún continúan para quienes se quedaron.

El retorno también estuvo lleno de tensiones entre la comunidad y las instituciones locales. En el Distrito se reportaron 3 funcionarios lesionados tras desmanes en el Parque Nacional, lugar donde un líder de 100 indígenas que optaron por quedarse, al parecer, intentó chantajear a la Alcaldía.

Los demás indígenas que decidieron permanecer, lo hicieron por arraigo a la ciudad o temor de no encontrar condiciones de vida digna en sus territorios.

Otro proceso esperado en Bogotá, es la reubicación de los indígenas que permanecen en la UPI La Rioja, pues hace casi tres meses, el Tribunal de Cundinamarca ordenó a diversas entidades del Distrito Capital, incluidas la Consejería Distrital para la Paz, Víctimas y Reconciliación, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, identificar un inmueble idóneo que garantice condiciones dignas para la comunidad indígena y proceder a su evacuación urgente e inmediata desde el albergue La Rioja.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí.
Mario Mojica Castañeda(24215)Hace 30 minutos
Mientras tengan transporte y comida subsidiados por Petro continuarán invadiendo lo que les da la gana.
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 46 minutos
no hace un mes que les dieron en dinero contante y sonante 1.800 millones de pesos, semillas, tierras, viveres, herramientas, seguridad para que regresaran a sus territorios, y los muy vagos ya estan de regreso a prostituir a sus niños y niñas, pedir limosna y jartar trago adulterado en el parque nacional en una continua parranda.
Guillermo(n5sqs)Hace 47 minutos
Evidentemente es un problema de desatención del Gobierno Nacional, su Agencia Nacional de Tierras, el MINDEFENSA, el MININTERIOR, el MINAGRICULTURA y toda la demás oferta institucinal del estado colombiano. En lugar de estar resolviendo escándalos políticos el Gobierno Petro debería estar dando atención prioritaria a los colombianos en sus territorios para actuar sobre la causa raiz de los desplazamientos.
Mauricio(24609)Hace 52 minutos
Parranda de vagos chupando del estado. Eso es un problema del gobierno nacional. No de Bogotá . Paguen un transporte y regrésenlos a su territorio. Se amañaron viviendo gratis
