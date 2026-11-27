Salir de Soacha y movilizarse para trabajar, estudiar o recibir atención médica hace parte de la rutina de miles de personas. La conexión con Bogotá, que permite acceder a oportunidades que no siempre encuentran en el municipio, implica trayectos que exasperan el temperamento más tranquilo y una dependencia que atraviesa buena parte de la vida cotidiana. Esa relación entre crecimiento urbano, servicios y oportunidades aparece entre las principales tensiones que recoge la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de Soacha.

En el conjunto de la población, el 63 % considera que la ciudad va por mal camino y el 37 % cree que las decisiones han generado un mejor rumbo para la ciudad. Además, el 45 % está insatisfecho con su calidad de vida, frente a un 25 % que se declara satisfecho. Los resultados ofrecen una primera línea de base sobre cómo perciben los habitantes su ciudad, pero no permiten establecer si esas opiniones mejoraron o empeoraron frente a años anteriores. Por ser la primera vez que se realiza, el ejercicio busca tener diagnósticos claros para tener un espectro más amplio a la hora de tomar decisiones.

La medición de ProBogotá Región y Bogotá Cómo Vamos se realizó a partir de 1.540 encuestas a mayores de edad, dentro de un universo de representación de 627.526 habitantes. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 31 de diciembre de 2025 y la cobertura comprendió las seis comunas del área urbana. Tiene un margen de error del 3 % y un nivel de confianza del 95 %.

“Hay una gran tensión entre Bogotá y los soachunos”, dice Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos. Los resultados confirman que una parte importante de las oportunidades de empleo, educación y atención en salud especializada está en la ciudad vecina, mientras que miles de personas deben asumir diariamente los costos y las dificultades de desplazarse para acceder a ellas.

Mariño advierte que el crecimiento demográfico no ha tenido una respuesta equivalente en la capacidad del municipio para atender a sus habitantes. “Soacha creció poblacionalmente en muy pocos años más del 30 %. Pero así no crecieron los servicios públicos y las capacidades que tiene la ciudad de responder ante ese crecimiento”, afirma.

La encuesta ofrece pistas sobre esa brecha. El 42 % de los consultados considera que no es fácil encontrar trabajo en Soacha, mientras que el 22 % está en las antípodas de esa afirmación. Entre las principales barreras para conseguir empleo aparecen no contar con el nivel educativo que exigen las vacantes (19 %), tener experiencia y habilidades, pero no cómo certificarlas (15 %), y carecer de las competencias requeridas (12 %).

La situación también se refleja en las prioridades que los ciudadanos le plantean a la administración. Mariño asegura que “el 60 % de las personas quiere que se priorice la salud”; después, dice, aparecen la educación y la pobreza y vulnerabilidad. En el servicio de salud recibido durante el último año, el 41 % de quienes respondieron se declaró insatisfecho, frente a un 24 % satisfecho. La insatisfacción es más alta en las comunas 1 y 3, donde alcanza el 57 % y el 55 %, respectivamente.

El contraste generacional es otro de los hallazgos. Entre los habitantes de 18 a 28 años, el 41 % considera que Soacha va por buen camino, la proporción más alta entre los grupos de edad. Sin embargo, apenas el 21 % se siente orgulloso del municipio y el 30 % está satisfecho con Soacha como lugar para vivir. Entre las personas mayores de 60 años, el orgullo llega al 43 % y la satisfacción con el municipio al 45 %.

Para Mariño, el orgullo no se construye únicamente desde lo identitario. “El orgullo se construye a partir también de las posibilidades que le da al soachuno la ciudad”, explica. En esa lectura, las oportunidades de formación, empleo y emprendimiento son parte de las condiciones que pueden fortalecer el vínculo de los habitantes con el municipio.

Entre el desarrollo industrial y las deudas sociales

La dependencia de Bogotá y las dificultades para encontrar empleo plantean una pregunta sobre el futuro de Soacha: ¿cómo generar oportunidades para que sus habitantes no tengan que salir del municipio para trabajar, estudiar o acceder a servicios? La respuesta del alcalde Julián Sánchez está puesta, en buena medida, en el desarrollo industrial y la infraestructura. “Queremos convertir a Soacha nuevamente en una capital industrial del centro del país”, afirmó.

Para ello, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial habilitó cerca de 650 hectáreas para el desarrollo de actividades industriales. La apuesta es atraer empresas y generar oportunidades en el municipio, donde el 42 % de los encuestados considera que no es fácil conseguir trabajo. Sin embargo, Sánchez no precisó cuántas empresas podrían instalarse, en qué plazos, cuántos empleos se generarían ni qué proporción de esas vacantes estaría destinada a los residentes de Soacha.

Salud, movilidad y seguridad

En salud, el alcalde destacó la construcción de un hospital de 11 pisos, que espera poner en funcionamiento en abril de 2027. El proyecto, iniciado en 2024 junto con la Gobernación de Cundinamarca, busca ampliar la capacidad de atención local. Su impacto dependerá de que cuente con dotación, personal, habilitación y una oferta efectiva de servicios. Sánchez también señaló que parte de las dificultades de acceso a especialistas, medicamentos y citas depende de las EPS y de otras instancias del sistema de salud.

La movilidad es otro de los frentes pendientes y puede que el dolor de cabeza principal de la cotidianidad de los soachunos. Al hecho de que la única vía de acceso actual es la Autopista Sur y su acostumbrada congestión, la mitad de los encuestados está insatisfecha con el estado de las vías vehiculares; el 45 % con los bicicarriles, y el 38 % con los andenes. El informe identifica a Cazucá como el sector con mayores niveles de insatisfacción en esos tres componentes y a la comuna 4 como la que registra la mayor inconformidad general con las condiciones de movilidad, entre las que se cuentan acceso al transporte, disponibilidad de rutas y vías sin pavimentar.

Entre los proyectos mencionados por Sánchez están el puente de Tibanica, que conectará con la avenida Ciudad de Cali; obras de la ALO; el intercambiador de Bosa; la fase 4 de TransMilenio y el cable aéreo. No todos tienen el mismo grado de avance: algunos están en ejecución o tienen fechas previstas de entrega, mientras otros dependen de procesos de contratación, financiación o estructuración. Para quienes hoy deben desplazarse a diario, la diferencia está en cuándo esas obras se convertirán en alternativas reales.

En seguridad, el 46 % de los encuestados se siente inseguro en Soacha y el 36 % manifiesta esa percepción en su propio barrio. Los atracos callejeros son el principal problema de seguridad barrial, mencionado por el 57 %. Sánchez anunció la modernización de 23.000 luminarias y un convenio por COP 30.000 millones para instalar 150 cámaras con herramientas de analítica e inteligencia artificial durante 2027. No presentó, sin embargo, metas concretas de reducción de delitos que permitan evaluar el impacto esperado de estas medidas.

La discusión, entonces, no se agota en cuántas obras están proyectadas ni en cuándo estarán listas. Mientras el municipio busca recuperar su lugar como polo industrial y ampliar sus servicios, miles de soachunos siguen saliendo cada día para encontrar en Bogotá el empleo, la educación y la atención médica que no encuentran cerca de sus casas. Esa es una de las distancias que la administración tendrá que cerrar: no solo la que separa a Soacha de la capital, sino la que existe entre vivir en el municipio y encontrar allí las oportunidades para construir un proyecto de vida.

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