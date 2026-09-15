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La esquina de Pan Fino enfrenta una licencia de demolición tras 86 años de historia

Tres predios de la esquina de la Séptima con calle 54 fueron patrimonio entre 2021 y 2024. Ahora, una licencia permite demolerlos, mientras sigue sin comprobarse el estado del proyecto que ocuparía el terreno. La decisión preocupa a quienes defienden el patrimonio de Bogotá.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
15 de septiembre de 2026 – 12:00 p. m.
Casas de la antigua Pan Fino en la carrera Séptima con calle 54 de Bogotá.
Imágen de la casa esquinera cuando funcionaba Pan Fino.
Foto: Wikimedia Comons - Imágen de la casa esquinera cuando funcionaba Pan Fino.

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Detrás de una tela verde todavía se asoman los tejados inclinados y las ventanas cuadriculadas de las casas de la carrera Séptima con calle 54. Los grafitis cubren el primer piso y faltan algunas tejas. Aun así, las fachadas siguen en pie, cercadas por polisombras, en medio de una escena que parece evocar la antesala de una demolición.

El cerramiento rodea construcciones de 1939 a 1943, de arquitectura europea poco común en Bogotá. Tres de los cinco predios estuvieron protegidos poco más de dos años. La condición terminó en 2024 y una licencia…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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