Opinión: La falta que hacen los frentes de seguridad y las redes de cuidado en Bogotá

Policía motorizada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una de las principales apuestas del pasado de Bogotá y que fue reconocida en otras ciudades del continente en materia de seguridad, fue el esquema de participación ciudadana para la convivencia. El argumento de creación de dicho programa no es menor y sigue vigente: en promedio, Bogotá recibe cada año más de 561.000 llamadas en la línea 123, en las que los ciudadanos solicitan alguna unidad de policía, pero que, al entrar a analizar la necesidad, no son situaciones de crimen o delincuencia sino de convivencia.

Con la mayoría de los cuadrantes atendiendo llamadas de convivencia, el déficit de policías empieza a notarse mucho más. Este tema lo ha advertido el alcalde y muchos de los expertos coincidimos en que es una de las aristas para que la seguridad en Bogotá no mejore; estadísticas internacionales revelan que la capital debería tener alrededor de 25.000 policías para llegar al mínimo estándar; sin embargo, hoy no se alcanza a los 17.000.

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Por ello, la relevancia del modelo de redes de cuidado o redes ciudadanas, que conectó más de 5.000 personas en un estimado de 800 grupos que incluían no solo barrios, sino también redes poblacionales y gremiales. Por ello en el pasado se hablaba de trabajo con taxistas, empresarios de la rumba, comerciantes, barristas, grupos de ciclistas, de mujeres y de colegios.

El modelo que fue premiado por la Función Pública en el año 2023, se replicó en otras ciudades y fue expuesto en países como México, Uruguay o Ecuador, en donde han reconocido que el éxito no es tener grupos de ciudadanos alertando cada vez más o colapsando a la policía con más reportes, sino una mirada integral de la seguridad y la convivencia.

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Las redes ciudadanas, consistían en que la ciudadanía ejerciera un liderazgo por temas, que no se puede confundir con justicia por mano propia o en emular patrullajes o vigilancia. El inicio de una red consistía en que la administración capacitaba a las personas para volverles expertos y que así supieran las rutas a activar o a quién llamar para no colapsar la línea de emergencias o el cuadrante. Ello permitió que las comunidades supieran qué entidad debía responder por los problemas que afectan la convivencia pero que no son del resorte de la policía.

Así, se dio desde el apadrinamiento de espacios públicos, pasando por la mejora y cuidado de zonas verdes, hasta la creación comunitaria de caminos seguros para colegios. Cuando ello evolucionó, se logró la conexión de cámaras y botones de pánico de comercio al c4.

Lastimosamente los equipos que habían sido entregados y que estaban conectados por medio de la ETB, fueron retirados de las redes y frentes, quedando solo los chats donde siguen los líderes, pero sin apoyo de todas las entidades de la Alcaldía. En resumen: hoy quedó nuevamente todo en manos de los uniformados y si bien la Policía sabe cómo atender a la ciudadanía, volvimos al problema donde pareciera que los únicos responsables de la seguridad son los uniformados.

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