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La pelota nunca cae: la historia de Daniel Serna y el arte de reinventarse

Daniel Serna Hernández soñó con ser futbolista profesional, pero no lo consiguió. Hoy sube y baja cerros y rascacielos dominando un balón. En marzo recorrió 33 kilómetros por Bogotá sin dejarlo caer.

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Daniel Felipe Rojas – CrossmediaLab de la Utadeo
Daniel Serna Hernández soñó con ser futbolista profesional, pero no lo consiguió. Hoy sube y baja cerros y rascacielos dominando un balón. En marzo recorrió 33 kilómetros por Bogotá sin dejarlo caer.
Daniel Serna Hernández soñó con ser futbolista profesional, pero no lo consiguió. Hoy sube y baja cerros y rascacielos dominando un balón. En marzo recorrió 33 kilómetros por Bogotá sin dejarlo caer.
Foto: Daniel Rojas

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Eran las 7:30 de la mañana de un domingo, cuando Daniel Serna Hernández comenzó a caminar por la ciclovía de Bogotá con un balón en los pies. Tenía 25 años, un equipo de más de 30 personas a su alrededor y una meta que, según cuenta, nadie había alcanzado: recorrer 32 kilómetros sin que la pelota tocara el suelo. Caminó durante más de siete horas. Llovió, salió el sol, sufrió calambres y un perro se atravesó en su camino. El balón no cayó.

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Por Daniel Felipe Rojas – CrossmediaLab de la Utadeo

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