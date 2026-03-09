La tierra se abrió en Suba: socavón gigante casi se traga un carro en sector de La Gaitana

El socavón tiene aproximadamente 10 metros de largo, por 15 de ancho, y casi 1 metro de profundidad. Foto: Redes sociales

Momentos de angustia se vivieron este fin de semana en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, luego de que un enorme socavón se abriera de manera súbita, en plena vía, mientras varios conductores y residentes circulaban por el sector.

El hecho ocurrió este sábado en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, donde el pavimento comenzó a ceder repentinamente hasta formar un cráter que obligó a cerrar el paso vehicular.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que el asfalto se agrieta y colapsa, mientras un vehículo pasa por el lugar y logra evitar caer al hueco por pocos segundos, llegando incluso a chocar levemente a un bus del transporte público para esquivar el hundimiento.

El momento exacto en que el hueco casi se lleva un carro

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales. En ellas se observa cómo el suelo se abre de manera repentina, dejando un enorme socavón en medio de la calle.

Según los reportes, el conductor del vehículo que circulaba por el lugar logró avanzar justo antes de que el pavimento se desplomara, evitando un accidente mayor.

Vecinos del sector aseguran que el pavimento venía mostrando señales de deterioro desde horas antes y que las lluvias recientes podrían haber agravado la situación.

¿Qué causó el socavón en Suba?

Las autoridades indicaron que la emergencia estaría relacionada con fallas en el sistema de alcantarillado o redes subterráneas para la disposición de aguas, lo que generó el colapso del terreno bajo la vía.

Técnicos del Acueducto de Bogotá y equipos de gestión del riesgo llegaron al lugar para evaluar los daños y determinar la magnitud de la afectación en la infraestructura subterránea.

Mientras se adelantan las inspecciones, el punto permanece acordonado para evitar riesgos a peatones y conductores.

¿Cuándo comienzan las reparaciones?

Tras la emergencia, las autoridades implementaron cierres viales en la zona y recomendaron a los ciudadanos tomar rutas alternas.

La vía permanecerá cerrada mientras se realizan las obras necesarias para estabilizar el terreno y reparar las redes afectadas.

La intervención, que durará entre 15 y 30 días de acuerdo con la alcaldía local de Suba, busca recuperar la movilidad en este corredor, que conecta varios sectores de Suba y es una ruta utilizada diariamente por cientos de vehículos.

Preocupación de los vecinos

Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que ocurre un hundimiento en la zona, lo que ha generado preocupación por el estado de la infraestructura vial y de las redes subterráneas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados al deterioro de las redes de servicios públicos y al impacto de las lluvias en algunas vías de la ciudad. En este sentido, tras un análisis en terreno, el IDIGER indicó que no hay riesgo de colapso para las casas y demás infraestructuras aledañas al socavón.

