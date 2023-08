La verdad del estado del World Trade Center de Bogotá tras temblor: ¿hubo daños?

El World Trade Center está ubicado en la calle 100, al norte de Bogotá. Foto: Twitter

Al mediodía del jueves 17 de agosto se sintió un fuerte temblor en varias ciudades del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue el municipio de El Calvario, Meta, y la magnitud de 6,1. Luego de este primer movimiento de la tierra, se reportaron más de 40 réplicas de magnitudes entre 2 y 5,6, según el SGC.

Tras lo sucedido, organismos de atención y prevención de emergencias realizaron un recorrido por Bogotá, en donde se reportaron algunos daños en edificaciones. A través de redes sociales, usuarios reportaron algunas de estas afectaciones estructurales, como el agrietamiento de edificios o el desplazamiento de una roseta del techo del Salón Elíptico del Congreso de la República.

Otro supuesto daño que se registró fue en el centro de negocios World Trade Center, ubicado en la calle 100 #8A-37. Según las fotografías compartidas, a causa del temblor, se presentó una dilatación entre dos de sus edificios. Sin embargo, se confirmó que esto es totalmente falso.

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) se aseguró que tras realizar verificaciones en el sitio “no se evidencian y/o presentan indicios de posibles colapsos en la estructura”.

Asimismo, Diego Cordobés, gerente del lugar, emitió un comunicado en el que señaló que “el edificio World Trade Center Bogotá no presenta ninguna afectación en su estructura; tras haber realizado inspección ocular de toda la edificación, se evidencia que no hay afectación en estructura, fachada, ventanería ni verticalidad de fosos de ascensores y funcionamiento de estos”, afirmó.

Cordobés indicó que se realizará una verificación técnica para obtener datos topográficos de asentamiento y verticalidad de las tres torres que conforman este centro de negocios.

¿Qué paso en el World Trade Center?

En el comunicado compartido por el World Trade Center señalan que “las fotos y videos que están circulando por redes sociales no muestran la realidad”, y que este desplazamiento entre la torre C sobre la torre B, no constituye a algún movimiento por el temblor.

“La junta de construcción entre las dos torres ha estado desde el inicio de la edificación, la cual es la separación constructiva que no ha tenido movimiento alguno hace más de 20 años y tampoco tuvo afectación con el sismo de hoy”, se lee en el comunicado.

#Sismo: después del sismo de 6.1 de magnitud en #Colombia se han dado varias réplicas y algunos daños.



🔸️El World Trade Center de Bogotá, sufrió afectación en su infraestructura parte de la torre se deslizó sobre su estructura gemela.#EG #Georiesgos #earthquake #jishin pic.twitter.com/HYeWOiJA7V — ESPECIGEST (@ESPECIGEST) August 18, 2023

Foto de Google maps de hace un año muestra que el edificio #world trade Center ya tenía un asentamiento que no fue provocado por el #temblor de hoy en #bogota pic.twitter.com/jsnP0DVlpW — Pacho (@Franciscoperesp) August 18, 2023

Recomendaciones en caso de un temblor

En caso de un temblor o terremoto es importante seguir ciertas pautas para mantener su seguridad. Una de las recomendaciones a seguir es mantener la calma, buscar un refugio, no usar elevadores y tener a la mano un kit de emergencia para prepararse si se llega a presenciar una de estas situaciones.

Después del sismo:

Conserve la calma

Evalúe las condiciones de la infraestructura cercana (fachadas, ventanas y cubiertas)

Retorne a su lugar habitual de actividades, si no se evidencia afectación

Si hay novedades, reporte a la Línea 123 para la visita técnica

En caso de réplica:

Evacue por las escaleras

No utilice ascensores

Conserve la calma

Reporte a la Línea 123 si se presentan nuevas afectaciones

