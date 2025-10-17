Ladrón con casa por cárcel fue capturado in fraganti en Bosa robando un celular

Fue puesto a disposición de la Fiscalía Foto: Mebog

Una medida de aseguramiento de casa por cárcel parece no ser suficiente para contrarrestar delitos. En el barrio Brasilia, de la localidad de Bosa, un sujeto condenado y con brazalete del INPEC, fue capturado in fragranti luego de hurtarle el celular a un ciudadano.

Gracias a la alerta de testigos, patrulleros acudieron al lugar de los hechos y tras una breve persecución, el reincidente delincuente de 33 años fue capturado en el barrio Las Margaritas y trasladado a un centro asistencial, a causa de las heridas causadas por ciudadanos.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron el teléfono celular que había sido hurtado momentos antes y el ladrón fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Es de destacar que, en lo corrido del año 2025, la localidad de Bosa ha registrado una reducción del 10 % en los casos de hurto a personas, con 937 hechos menos en comparación con el mismo periodo de 2024. Asimismo, se ha logrado la captura de más de 1.370 personas por diferentes delitos.

El listado de los objetos que más se roban en Bogotá

El panorama de los hurtos en Bogotá es una disyuntiva que siempre varía entre la percepción y las cifras oficiales. Mientras que las autoridades, con base en el número de denuncias y operativos, sostienen que los indicadores de este delito se encuentran a la baja, la ciudadanía continúa quejándose de la inseguridad en Bogotá.

En este orden de ideas, el concejal Andrés Barrios y su equipo se dieron a la tarea de revisar, con base en las cifras del Distrito, cuáles son las pertenencias que suelen ser blanco de los amigos de lo ajeno.

De esta forma, Barrios reveló que los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

“En el último año, entre las seis de la tarde y las 11:59 de la noche tuvimos registro de 36.132 casos. La ciudadanía está desprotegida y por eso yo le pido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, celeridad con las acciones en materia de seguridad”, añadió el concejal. Asimismo, Barrios informó que el 2024 cerró con la alarmante cifra de 160.067 víctimas de hurto y en ese año las autoridades únicamente recuperaron 7.651 elementos hurtados.

En ese mismo reportó, se encontró que localidades como Suba, Los Mártires, Kennedy, Engativá y Chapinero son las que registran el mayor número de hurtos a personas en la ciudad.

