Bogotá

Ladrón intentó robar cables en Puente Aranda, se electrocutó y dejó sin luz a los vecinos

Una cámara de seguridad registró cómo un intento de robo de cableado terminó en una descarga eléctrica y apagón en Puente Aranda.

Redacción Bogotá
18 de febrero de 2026 - 01:31 a. m.
Las cámaras de seguridad del sector registraron el momento en el que el hombre intenta intervenir el sistema eléctrico. En cuestión de segundos, al tocar los conductores, recibió una descarga que estuvo a punto de costarle la vida.
Foto: Archivo particular
Un hombre recibió una fuerte descarga eléctrica en la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, luego de escalar hasta el segundo piso de una vivienda en el barrio La Ponderosa, en Puente Aranda, donde presuntamente intentaba sustraer cableado de cobre.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que el hombre intentó manipular el sistema eléctrico. En cuestión de segundos, al tocar los conductores, recibió una descarga que estuvo a punto de costarle la vida, pero logró soltarse a tiempo y evitar consecuencias fatales.

Corte de energía afectó a la comunidad

Como consecuencia del incidente, varios inmuebles de la zona quedaron sin servicio de energía eléctrica. Vecinos reportaron que el corte se prolongó por varias horas, afectando actividades laborales y comerciales.

Funcionarios de Enel Colombia acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las reparaciones. Según información preliminar, el servicio fue restablecido hacia las 3:00 de la tarde del mismo día, tras casi medio día de trabajos técnicos.

El sospechoso huyó del lugar

Pese a la gravedad del accidente, el presunto ladrón logró bajar del inmueble y escapar antes de que llegaran las autoridades. Hasta el momento, su paradero es desconocido y no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

En el video difundido en redes sociales se observan chispas y detonaciones producto del contacto con el cableado, lo que generó alarma entre los residentes.

Riesgos del robo de cableado

Las autoridades han reiterado que el hurto de cables representa un alto riesgo para quienes lo cometen y para la comunidad, debido a las posibles descargas, incendios y fallas en los servicios públicos.

Este tipo de hechos suele estar asociado al hurto de cobre, material que es comercializado de forma ilegal y que ha llevado a las empresas de servicios públicos a reforzar sus sistemas de seguridad y vigilancia.

