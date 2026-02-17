Daño en la red del Acueducto deja sin agua a ocho barrios de Rafael Uribe Uribe

La entidad informó que el servicio se restablecerá en la madrugada de este miércoles 18 de febrero. Foto: El Espectador - José Vargas

Un daño en una tubería dejó sin agua a ocho barrios de la localidad de Rafael Uribe Uribe este martes 17 de febrero. Ante la emergencia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) activó un plan de abastecimiento con carrotanques mientras avanza en las reparaciones.

La entidad informó que el servicio se restablecerá en la madrugada de este miércoles 18 de febrero.

Barrios afectados por el corte

De manera temporal, el suministro fue suspendido en los siguientes sectores del sur de Bogotá:

San Juanito

Marco Fidel Suárez

Socorro

La Arboleda

El Playón

Granjas de San Pablo

San Jorge Sur

Molinos Sur

¿Cómo pueden acceder al agua?

Para atender a los usuarios mientras se normaliza el servicio, la EAAB dispuso carrotanques que pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

La distribución prioriza especialmente a:

Centros de salud

Hogares geriátricos

Fundaciones

Comedores comunitarios

Hogares de bienestar familiar

Otros espacios de atención social

¿Qué originó la emergencia?

Según la empresa, el daño se presentó en una tubería ubicada en la carrera 13F Bis A con calle 40 Sur. Equipos técnicos trabajan en la reparación para restablecer el servicio lo antes posible.

La EAAB reiteró el llamado a la ciudadanía a hacer uso responsable del agua disponible y recordó que sus canales de atención permanecen habilitados para resolver dudas o solicitar apoyo durante la contingencia.

