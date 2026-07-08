Ladrones aprovecharon el partido de Colombia para robar en centro comercial de Bogotá

Las nuevas oficinas del ICA están ubicada en el centro comercial Plaza Claro. Foto: Cortesía ICA

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Mientras cientos de aficionados seguían el partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 2026, varios delincuentes aprovecharon la concentración de personas para cometer un robo masivo en el parqueadero de Plaza Claro, en el occidente de Bogotá.

Los afectados denunciaron que, al regresar a sus vehículos después del encuentro, encontraron puertas forzadas y evidenciaron el hurto de computadores, maletas, documentos y otros objetos de valor que habían dejado en el interior de los automotores.

En este sentido, algunos de los afectados aseguraron a la revista Semana que los delincuentes actuaron mientras la mayoría de visitantes permanecía dentro del centro comercial viendo el compromiso de la Selección Colombia, una circunstancia que, según denunciaron, habría facilitado la comisión del delito.

Hasta el momento, las autoridades avanzan en la revisión de las cámaras de seguridad para establecer cuántas personas participaron en el hurto, cómo ingresaron al parqueadero y cuál fue la ruta utilizada para escapar.

También buscan determinar si los hechos obedecieron a una acción previamente planeada o si se trató de una modalidad de oportunidad aprovechando la alta afluencia de público. De momento, la gerencia del centro comercial en mención no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos.

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Hurto en Bogotá

El caso ocurre en medio de un panorama en el que las autoridades reportan una reducción de los principales delitos de alto impacto en la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, durante el primer semestre de 2026 el hurto a personas disminuyó un 38,3 %, al pasar de 21.088 denuncias en el mismo periodo de 2025 a 13.017 este año. En ese mismo lapso, el hurto a comercio cayó un 74,8 %, pasando de 1.795 casos a 453, mientras el hurto de automotores y el hurto de motocicletas también registraron descensos frente al año anterior gracias al fortalecimiento de operativos, cámaras de videovigilancia y estrategias como el Plan Candado.

¿Qué responsabilidad tienen los parqueaderos?

El caso también reabre el debate sobre la responsabilidad de los parqueaderos frente a los bienes de sus usuarios. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado que los establecimientos que prestan este servicio tienen un deber de custodia sobre los vehículos recibidos y, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden surgir responsabilidades cuando se comprueba una falla en las medidas de seguridad o en la prestación del servicio. Cada situación, sin embargo, debe analizarse individualmente con base en las pruebas y en las condiciones bajo las cuales se prestó el servicio.

Recomendaciones para evitar este tipo de hurtos

Las autoridades recomiendan retirar del vehículo computadoras, maletas, dinero, documentos y cualquier objeto de valor antes de estacionarlo. También aconsejan verificar que el automóvil quede completamente cerrado, utilizar sistemas de alarma cuando estén disponibles y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa al personal de seguridad del parqueadero o a la Línea 123. En caso de ser víctima de un hurto, la denuncia oportuna facilita la revisión de cámaras y el avance de las investigaciones.

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