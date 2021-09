Las llamadas de emergencia hechas la noche que murió Ana María Castro

Un año y seis meses exactos pasaron para que el caso por la muerte de la joven Ana María Castro Romero, de 21 años, llegara a una etapa definitiva en los estrados judiciales, pues este lunes comenzará el juicio oral contra Paul Naranjo y Julián Ortegón, por su participación en el presunto feminicidio de la universitaria. En esta etapa del proceso se escucharán en interrogatorio a personas claves como Daniel Alejandro Vega, testigo estrella de la Fiscalía; Alexánder Forero, testigo de la defensa, quien refutará al anterior; Mateo Reyes, último conocido de la joven en verla con vida, así como al acusado Julián Ortegón.

Aunque el caso ha dado más para preguntas sin resolver que certezas incontrovertibles, algunos elementos ponen en duda si la tesis de la Fiscalía en este caso es tan fuerte como para vencer en juicio a los acusados. En ese sentido van las llamadas que se hicieron esa madrugada, informándole al 123 que una mujer estaba malherida y sangrando sobre la calle 80. Esos registros, que fueron conocidos en su totalidad por El Espectador, dejan, en principio, dos deducciones: que las horas con las que quedaron guardadas en los archivos de audio tienen casi dos minutos de retraso (resultan desfasadas tras compararlos con la hora que muestran los videos de las cámaras de seguridad del sector) y que el orden en el que se hicieron da mayor credibilidad a lo dicho por el testigo más importante de la defensa.

Llamada número 1

Esta fue hecha por Alexánder Forero a la 1:42:29 a.m. y en ella dijo: “Buenas noches. Mira, es que hay una persona accidentada. Parece que la estrellaron (…), por la calle 80, más o menos una cuadra antes de la estación [de Transmilenio] de Las Ferias, de oriente a occidente. Está un muchacho y una muchacha botada en el piso, sangrando. No sé, al parecer, la estrellaron (…). Hay un muchacho como pidiendo ayuda y yo acabo de pasar por ahí, pero no me quedé (…)”. Colgó la llamada y regresó en su moto al lugar donde estaba Ana María a las 1:45:04 a.m.

Llamada número 2

La hizo una mujer a la 01:43:05 a.m. y contó: “Es que hay una chica que atropellaron sobre la calle 80 (…). La chica no se mueve (…). Había un vehículo ahí casi por la mitad del carril y la chica está al costado lateral derecho. Yo vi solo la chica y el carro. No vi ningún otro vehículo”.

Llamada número 3

Fue hecha por un hombre que trabajaba con la plataforma Uber a la 1:43:33 a.m. y contó: “Hay una mujer botada sobre toda la 80, tiene sangre saliéndole de la cabeza y hay un señor al lado (…). Yo voy en el carro y hay una chica botada en el piso, está botando sangre y hay un señor muy desesperado parando todos los carros, pero como que nadie lo auxilia. No sé qué hacer, si recogerla, pero no sé si sea peor (…)”.

Llamada número 4

Es la más conocida del caso Ana María Castro. Fue realizada por Daniel Vega y su contenido ya fue revelado, pero no la hora en la que se hizo. En la comunicación asegura que “botaron a una chica de un carro, está botando mucha sangre y está ahí acostada” y que “el carro salió a toda, botaron la vieja y un man está acá supuestamente ayudándola”. La hora de la llamada fue a la 1:44:39 a.m.

Llamada número 5

La hizo otro conductor asociado a una aplicación de transporte a la 1:45:13 a.m. y relató: “Solicitar policía o una ambulancia, creo que hay un cadáver sobre la vía (…). Están como borrachos y el señor dice que la tiraron de un carro, pero la chica está inmóvil y tiene muchísima sangre. Yo creo que está ya muerta (…). El man estaba súper ebrio y dijo: ‘No sé, no sé’ (...)”.

Llamada número 6

Fue realizada por un hombre que se oía angustiado y alterado a la 1:47:44 a.m. y dijo: “Hay un accidente acá en la… no sé qué dirección es esto”. Luego, tras no poder precisar la dirección a la operadora, alzó la voz: “¡No sé la ubicación, señora, no sé la ubicación! ¡Ella está muriéndose!”. Otro hombre tomó la llamada, dio la ubicación exacta y expresó: “La señora está tirada (…). Lo que dice el muchacho fue que la tiraron de un carro, pero no sé, porque acabo de llegar”.

En la comunicación, que duró 3 minutos y 57 segundos, esta segunda persona señaló que pasaron tres ambulancias por el lugar y que ninguna se detuvo. “Está botando sangre por la boca, por la nariz y por los oídos (…). Yo venía pasando y el muchacho estaba ahí parando todos los carros que pasaban”, relató. La ambulancia que trasladó a Ana María al Hospital de Engativá partió del sitio a las 2:01:00 a.m.

Por la hora de la llamada y la exaltación del que habló primero, podría tratarse de Mateo Reyes, quien manifestó en entrevista y declaración jurada del 5 de marzo de 2020 y del 20 de enero de 2021, respectivamente, que había entrado en shock y luego llamó a la línea 123 para pedir ayuda.

Estas comunicaciones dejan un interrogante, que será esencial en el juicio: el señor Vega fue el único de los seis que llamaron a emergencias que aseguró ver que a la universitaria la tiraron de un vehículo (los otros lo afirmaron creyendo en la versión que, alterado y ebrio, dio Mateo esa madrugada), pero las tres personas que lo hicieron antes de él no mencionaron esa posibilidad e, incluso, dos de ellas aseguraron que en el sitio no había más carros en el lugar del accidente.

Vega y Forero serán llamados a declarar en el juicio, el primero como testigo de cargo y el segundo como testigo de la defensa, y estará en manos de la jueza sopesar cuál de las dos versiones, bajo la gravedad de juramento, puede demostrarse más allá de duda razonable. Aunque, hasta ahora, a Forero lo respaldan los videos de la zona y que fue el primero en llamar al 123, a Vega lo respaldan su dicho y un dibujo mostrando lo que supuestamente vio.