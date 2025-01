“Las obras del Regiotram no se van a paralizar”: gobernador de Cundinamarca

La concesión para el Regiotram de Occidente estará por viente por veinte años luego de su entrada en operación. Foto: Empresa Férrea Regional de Cundinamarca

$345 mil millones quedaron aplazados por la Nación para el proyecto del Regiotram de Occidente, tras la expedición del decreto que estaba en borrador desde diciembre de 2024 y por medio del cual se realizan ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN).

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que a pesar de ello, para este año e inicios de 2026, están garantizados los recursos para avanzar en las obras que, a la fecha, alcanzan un 28 %. Esto, producto de saldos de giros hechos por la Nación y el departamento de vigencias anteriores. “Las obras del Regiotram no se van a paralizar producto de este decreto en el corto plazo. El desembolso nacional de los recursos correspondientes a 2024, está próximo a ser girado”.

A pesar de ello, Rey solicitó con “urgencia” a los Ministerios de Transporte y Hacienda, una mesa técnica para evaluar, junto con el departamento, “el impacto del decreto frente al objetivo de que este proyecto entre en operación en la vigencia 2027″.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le respondió a la congresista Katherine Miranda, quien lo cuestionó por “no pagar las vigencias futuras, (que además) es ilegal e incumplir los contratos por no honrar los compromisos de la nación”. “Señora congresista, el aplazamiento es de 12 billones de pesos. No significa recorte y es para todas las regiones. Se provoca este aplazamiento por la actitud aberrante de las comisiones económicas, que por salvar dueños mafiosos de los juegos de suerte y azar, no permitieron la financiación del presupuesto”, señaló el jefe de Estado.

¿Cómo avanza el Regiotram?

El Regiotram de Occidente que conectará Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, tiene un avance general del 28 %, conforme a los patios talleres entre Facatativá y Bojacá, además del Centro de Comando y Operaciones en el sector de Salitre en Bogotá.

Según el gobernador, Jorge Emilio Rey, esperan que antes de iniciar el mes de marzo, inicien las obras sobre el corredor central. Esto, ante los desafíos técnicos que se han presentado como, por ejemplo, la interferencia del corredor férreo con el poliducto que abastece de combustible al Aeropuerto El Dorado, en Fontibón y Mosquera. “Este poliducto debe ser reubicado a mayor profundidad, lo que ha implicado ajustes al esquema contractual y al cronograma de obras establecido inicialmente”, dijo Rey.

El Regiotram de Occidente, que ha sido una espera por cerca de 30 años, espera movilizar 150 mil pasajeros al día en un modelo de transporte sostenible

