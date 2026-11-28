Meridiano 3026, a simple vista, parece una alta pared de concreto que divide la NQS, Las Américas y la Calle 26, pero es un denso edificio con 732 apartamentos adentro, algunos con menos de 25 metros cuadrados. Por su aspecto y dimensiones de las viviendas, despertó algunas críticas, que la constructora Buen Vivir trató de apaciguar explicando que antes de la construcción intentó comprar un lote aledaño, para hacerlo más grande, pero ante el fracaso de la negociación terminó adaptando el proyecto al terreno disponible.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Sin embargo, para Buen Vivir parece que lo de adaptarse y sacarle el máximo provecho al espacio es lo suyo. O, al menos, es lo que se nota con otro de sus proyectos, denominado Alameda de la Calleja, en Usaquén, el cual también fue blanco de críticas de concejales y urbanistas. En un lote de tamaño similar a la cancha de El Campín, sobre la Autopista Norte con calle 127, contempla una mole de 29 pisos y 1.579 apartamentos (desde 22 m2 hasta 114), en un sector que históricamente albergó edificios de menor escala.

En este contraste, aparecen preguntas sobre qué decisiones urbanísticas hicieron posibles estas construcciones. La respuesta exige recorrer normas de varias administraciones, dos POT, y distinción entre lo que autorizan, del resultado arquitectónico.

Reglas que abrieron la puerta

En vigencia del Decreto 190 de 2004 o el viejo Plan de Ordenamiento Territorial, el exalcalde Gustavo Petro expidió el Decreto 562 de 2014, que facilitó la construcción de edificios altos en casi cualquier zona de la ciudad, permitiendo mayores aprovechamientos del suelo mediante renovación urbana, con exigencias de volumen, aislamientos y obligaciones urbanísticas.

Sin embargo, en 2016, el alcalde Enrique Peñalosa derogó dicha norma, cuestionando las alturas permitidas en sectores sin condiciones para recibir grandes construcciones. En diciembre de ese año se expidió el Decreto 621 que autorizó hasta 20 pisos en ciertas manzanas y 30 en determinadas intersecciones, próximas a corredores de Transmilenio.

Sobre este aspecto, Juan Felipe Pinilla, director de JFP&Asociados – Derecho Urbano, explica que esas reglas facilitaron proyectos predio a predio sin exigir planes parciales, instrumentos tradicionales para ordenar transformaciones de mayor escala. De la mano de esta norma, de hecho, edificios como Meridiano 3026 obtuvieron su licencia. Hasta entonces ninguna norma fijaba áreas mínimas para los apartamentos, lo que permitió que se ofertaran algunos de 18 m2.

¿Qué cambió el POT de 2021?

En 2021, la exalcaldesa Clauda López expidió por decreto el nuevo POT (Decreto 555), norma que mantuvo la posibilidad de construir en altura, pero puso nuevas condiciones. Según Pinilla, incentivó el englobe —unir varios lotes para desarrollar proyectos mayores—; exigió espacio público, infraestructura y, según el caso, vivienda social.

Además, regló cesiones de espacio público inferiores a 400 metros cuadrados y dio la posibilidad de compensar a la ciudad con dinero para generar espacio público en zonas diferentes al sitio donde queda el edificio. Pero no se quedó ahí; distinguió también modalidades residenciales y fijó mínimos constructivos. Hoy no se pueden construir apartamentos de menos de 36 m2, salvo que sea en unidades colectivas, con zonas compartidas, donde podrán ser de 18 m2.

El mercado venía reduciendo los metros cuadrados

Un estudio de la Secretaría Distrital del Hábitat, publicado en 2023 con datos de Galería Inmobiliaria, encontró que la superficie promedio ofrecida en vivienda nueva pasó de 80,6 metros cuadrados en 2005 a 52,8 en 2021, una caída del 34,5 %. La tendencia también alcanzó el segmento no VIS, que pasó de 106 metros cuadrados en 2005 a 69,8 en 2022. La reducción, por tanto, comenzó hace dos décadas.

En un artículo de El Espectador titulado “Los detalles detrás del edificio angosto de la calle 26 con carrera 30”, el gerente de la constructora Buen Vivir, Julio Andrés Pantoja, defendió los apartamentos pequeños en lugares bien conectados, al destacar que los hogares menos numerosos no requieren viviendas con varias habitaciones.

Sin embargo, otra cosa piensa la academia. Carlos Alberto Torres Tovar, arquitecto e investigador de la Universidad Nacional, cuestiona que esa reducción responda solo a cambios familiares. Considera que la lógica comercial influye en las superficies ofrecidas y que actividades como trabajar, estudiar o reunirse terminan trasladándose fuera del espacio privado, hacia zonas comunes que no siempre satisfacen las necesidades de los residentes.

Los residentes de estos nuevos apartamentos tienen su propia mirada. Renzo Ortega, por ejemplo, reconoce la ventaja que destaca el gerente de la constructura Buen Vivir. Después de años de vivir en arriendo, compró con su pareja un apartamento de 40 m2 en Centrik Park, en Puente Aranda, otro proyecto criticado por su integración urbana y el tamaño de las viviendas (la mayoría de 30 m2).

Publicidad

Él recibió el apartamento sin acabados y esperó seis meses para financiar la adecuación, que le costó casi COP 40 millones. Pese a lo pequeño del espacio, aprecia su ubicación, la distribución y la propiedad: “Para mí es un palacio y no lo veo pequeño”.

Su experiencia positiva no representa necesariamente a todos los residentes. Otra cara existe en Meridiano. Tras casi un año, sin habilitar los apartamentos, algunos de sus residentes comentaron a El Espectador problemas con fugas de agua y otros aspectos propios del tamaño reducido de algunas de las unidades. Optaron por pronunciarse desde el anónimato temiendo que estos aspectos desvaloricen su inversión.

Publicidad

Hogares más pequeños, ¿viviendas más pequeñas?

La Encuesta Multipropósito de 2024 muestra que el promedio de personas por hogar en Bogotá pasó de 2,80 en 2021 a 2,71 en 2025, mientras los hogares unipersonales aumentaron del 19,3 % al 20,4 %. También creció la proporción de apartamentos entre las viviendas ocupadas de Bogotá urbana: del 60,7 % al 66,6 %.

Sobre este aspecto, Adriana Hurtado, investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), de la Universidad de los Andes, advierte que vivir solo no equivale a ser un joven profesional interesado en microapartamentos. Los estudios que cita incluyen adultos mayores y personas de bajos ingresos, con necesidades de cuidado y capacidades de pago distintas de las que suele representar la publicidad inmobiliaria.

Publicidad

Además, recuerda que la vivienda también sirve para trabajar, estudiar o sostener pequeños negocios: actividades cuyo espacio no depende únicamente del número de residentes. Sus investigaciones cualitativas muestran otra posibilidad: algunas familias se separan por dificultades de localización, transporte o tamaño de la vivienda. En esos casos, un hogar pequeño puede ser consecuencia de una oferta habitacional inadecuada y no una preferencia.

¿Quién responde por la calidad de los edificios?

La comparación de los POT explica las posibilidades de construir, pero no resuelve otra pregunta: ¿cumplir la norma garantiza buenas condiciones de vivienda y de ciudad? Pinilla recuerda que las curadurías verifican las reglas sobre altura, ocupación, volumen, aislamientos y construcción. Pueden exigir ajustes cuando se incumplen, pero no rechazar un proyecto solo porque su apariencia genere críticas.

Publicidad

A su juicio, el problema no necesariamente es la falta de regulación, ya que cumplirla no garantiza una adecuada integración con el entorno. Pero tampoco exime de responsabilidad a promotores, arquitectos y constructores, que al fin y al cabo eligen cómo aprovechar lo permitido.

Torres Tovar es más crítico con los estándares vigentes y cuestiona si permiten evaluar suficientemente la circulación interna, la capacidad de los ascensores, el confort de las viviendas y la presión de nuevos residentes sobre los servicios del sector. Para él, superar las verificaciones técnicas no equivale necesariamente a ofrecer condiciones de habitabilidad.

Publicidad

El Espectador consultó a la Secretaría Distrital de Planeación sobre la evolución de las reglas, respecto a lo cual no se pronunciaron. No obstante, sí comentaron que el Distrito trabaja en modificaciones al anexo 5 del POT para mejorar la integración urbana de este tipo de proyectos. Dado lo anterior, al menos de momento, la evolución normativa impide atribuir la responsabilidad por estos edificios a una sola administración, porque sus características surgen de reglas expedidas en distintos periodos, licencias que pueden conservar condiciones anteriores y decisiones de diseño tomadas por sus promotores con base en lógicas de mercado.

Así, lo que hay sobre la mesa es un marco jurídico que respalda las construcciones, pero no evade una discusión de ciudad más profunda; porque la legalidad de una construcción no equivale, por sí sola, a calidad habitacional ni a una buena relación con el paisaje urbano, cada vez más en entredicho para los bogotanos y bogotanas que reclaman este como un derecho intrínseco de disfrute de la ciudad.

Publicidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.