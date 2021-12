Lo que debe tener en cuenta a la hora de adoptar una mascota en Navidad

La mayoría de los animales en adopción fueron víctimas de maltrato o estaban en la calle. / Fotos Jose Vargas Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

La emoción que se siente cuando un animal es adoptado se pierde a los dos meses, cuando la misma persona que lo recogió regresa para devolverlo. En ocasiones no hay conexión con los animales, pero en otras juegan factores que muchas veces no son tenidos en cuenta y al final son claves para evitar un abandono en la calle o el maltrato.

“Es normal que la gente asocie a los animales con regalos y no con el hecho de que llevar una mascota a casa es para que sea parte de la familia. Claro que se pueden adquirir en Navidad, ojalá adoptadas, pero teniendo en cuenta que es un ser con necesidades propias de su especie y que es una decisión de por vida, hasta que fallezca de viejito”, dice Natalia Parra, subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Idpyba.

En principio, hay aspectos básicos, como que se trate de un animal de compañía y no uno silvestre o una especie no convencional como un conejo, un hámster, un perico o un mini pig. “Si bien están en un limbo legal, no deberían tenerlos como mascotas”, indica Parra.

Además, es recomendable que sean animales adoptados, dado que, según la experta, algunas razas terminan siendo bombas genéticas como los pastores alemanes y la displasia de cadera que suelen presentar a temprana edad. En otros casos, la venta de animales de raza está relacionada con condiciones de maltrato, porque son mantenidos en zonas no aptas o se termina configurando un impacto en la madre y el cachorro, cuando son separados a muy temprana edad.

Por otro lado está el que quiere adoptar, pues si bien se parte de una disposición de quien asume la responsabilidad, no deben quedar en un segundo plano aspectos económicos, la posibilidad de que tenga un hogar y que no permanezca tiempo solo en la calle, así como la cantidad de tiempo que se le puede prestar a un animal.

“La capacidad adquisitiva importa, porque la comida no es barata y este no se alimenta de sobras. Mensualmente, toca comprarles sus aditivos y llevarlos al veterinario. Lo otro es prestarle un espacio adecuado, no solo que sea aceptado por las personas que viven en una casa, como por ejemplo cuando se vive en arriendo, sino sacarlos y jugar con ellos, lo cual no implica estar apegados todo el día”, explica Parra.

Una vez evaluados todos los factores se puede optar por hacer un voluntariado o dar el primer paso para tener una mascota, ya sea con organizaciones de animales que hay en la ciudad o directamente con el Distrito, que además de jornadas de adopción, da citas para conocer a los perros y gatos en la Unidad de Cuidado Animal, los cuales ya están esterilizados. “Los animales rescatados son mucho más amorosos porque, a pesar de sus temores, son muy agradecidos al volver a tener un hogar”, manifiesta Parra.

Por último, las recomendaciones quedan para quienes ya tienen mascotas, pues durante las fiestas de fin de año también sube la pérdida de perros por cuenta del estrés que genera el ruido de la pólvora, por lo que es importante que siempre tengan una correa, mientras que en el caso de los gatos se pide mantener precauciones a la hora que ellos salgan, ya que es muy fácil que contraigan enfermedades como la hepatitis con tan solo un rasguño de otro animal.

En cuanto a quienes salen de viaje, se recomienda dejarlos en guarderías o al cuidado de alguien de confianza. Si son incluidos en el viaje, se deben evaluar las condiciones para su transporte, pues pese a que hay sentencias que ya permiten su transporte, algunas empresas siguen teniendo fuertes restricciones. El llamado final es a ser conscientes de las responsabilidades que se adquieren al escoger un animal, pues así como ofrecen compañía y cariño, estos requieren cuidados y disposición para garantizarles una buena vida.

Para adoptar en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del Distrito, se puede agendar una cita a través de la línea de Whatsapp 313-2744774 para conocer a los animales que se encuentran en la carrera 106A #67-02, localidad de Engativá, de lunes a domingo, entre 9 a.m. a 1 p.m.

Así como se pueden conocer a los animales en la página https://app.ciudadano4patas.com/adopciones/

Los interesados deben llevar una fotocopia de la cédula, collar y correa (y adicionalmente bozal, en el caso de perros de razas especiales), mientras que los que buscan un gato deben llevar guacal. En el centro se hará una entrevista y un taller sobre tenencia responsable de los animales.