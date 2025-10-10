Plan Éxodo y Retorno: estas son las medidas y restricciones en Bogotá

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

Con la llegada del puente festivo del Día de la Raza, Bogotá se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento vehicular del año. La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Policía de Tránsito y la Terminal de Transporte, activó el Plan Éxodo y Retorno, con el que busca garantizar viajes seguros y una movilidad fluida dentro y fuera de la ciudad.

El Distrito anunció que este año se espera la salida de más de 1,02 millones de vehículos y el ingreso de 1,07 millones, cifras que reflejan el alto flujo de viajeros durante la temporada. Por eso, desde este viernes, las autoridades reforzaron los controles al transporte intermunicipal ilegal y desplegaron operativos permanentes en los principales corredores de salida e ingreso a la capital.

“Recordamos a los ciudadanos que deben tomar el transporte en las terminales oficiales. Solo allí los vehículos cuentan con las condiciones técnicas, seguros y permisos exigidos por la ley”, advirtió Jhon González, subsecretario de Gestión de la Movilidad.

Controles contra el transporte ilegal

En lo corrido de 2025, la Secretaría de Movilidad ha sancionado 535 buses, busetas y microbuses por prestar servicio no autorizado.Estos operativos, explicó la entidad, buscan proteger la vida de los pasajeros y evitar que sigan circulando vehículos sin revisión técnico-mecánica ni pólizas de responsabilidad civil.

Los puntos de control estarán ubicados en terminales satélite, vías de salida como la NQS, la Calle 13, la Autopista Sur y la Calle 80, además de zonas donde se ha identificado transporte informal recurrente.

Medidas y recomendaciones para los viajeros

Durante el fin de semana, cerca de 200 unidades de tránsito estarán desplegadas en las vías —y 300 el lunes festivo— para atender emergencias, controlar velocidad, verificar embriaguez y acompañar el retorno.

Además, la ciudad implementará reversibles en la Carrera Séptima entre calles 245 y 183, ajustes en los semáforos de la Autopista Sur (junto a las autoridades de Soacha) y monitoreo permanente del flujo vehicular.

El subsecretario González insistió en la importancia de planificar los viajes con anticipación, revisar el estado de los vehículos y consultar en tiempo real las condiciones de movilidad a través de las cuentas oficiales @BogotaTransito y @SectorMovilidad en X (antes Twitter).

Pico y placa regional el lunes 13 de octubre

El lunes 13 de octubre, el pico y placa regional volverá a aplicarse en los nueve corredores de ingreso a Bogotá:

De 12:00 m. a 4:00 p.m. podrán ingresar los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6, 8) .

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m., los de placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

La medida busca evitar congestiones en el retorno y mejorar la seguridad vial de los conductores que regresan a la capital.

