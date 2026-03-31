¿Le gusta la música o la danza? Secretaría de Cultura lanzó becas y así puede aplicar

La inversión busca ampliar la circulación de las artes escénicas en la ciudad. Foto: Secretaría de Cultura

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La Secretaría de Cultura lanzó una nueva convocatoria de becas que busca impulsar esta vez la danza y la música en la ciudad.

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Se trata de la Beca LEP para la Circulación de Espectáculos en Formato de Música de Cámara, que ofrece a agrupaciones musicales de pequeño formato (entre 2 y 5 integrantes) tres estímulos de COP 35 millones cada uno, para un total de COP 105 millones.

Las propuestas deben explorar repertorios de jazz, músicas colombianas y latinoamericanas, desde el lenguaje del ensamble de cámara, e integrar procesos de mediación cultural que acerquen estos contenidos al público. “La iniciativa hace parte de la conmemoración de los 25 años de BibloRed y busca fortalecer la relación entre música, lectura y territorio, llevando experiencias sonoras a distintos espacios de la red de bibliotecas”, detalló la entidad distrital.

Las inscripciones, a través de este link https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3675, irán hasta el próximo 14 de mayo.

Por su parte, la Beca LEP – Circulación de Espectáculos de Danza en BibloRed invita a compañías y artistas de danza contemporánea para circular sus obras en bibliotecas públicas de BibloRed, en dos categorías: duetos (2 intérpretes) y formatos medianos (4 a 8 intérpretes). Las propuestas deben dialogar con la literatura colombiana o latinoamericana y adaptarse a los espacios arquitectónicos de las bibliotecas.

Esta iniciativa también hace parte de la estrategia “El cuerpo se lee” y se suma a la conmemoración de los 25 años de BibloRed, con una función destacada en octubre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Las inscripciones, a través de este link https://cultured.gov.co/detalle/convocatorias/3672, irán hasta el próximo 30 de abril.

¿Cómo funcionan los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP)?

La Ley de Espectáculos Públicos (Ley 1493 de 2011) es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de las artes escénicas en Colombia. Se creó con el propósito de regular y formalizar el sector de los espectáculos públicos en Colombia, y así resolver una serie de dificultades que enfrentaban los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas.

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Este sistema no solo busca fortalecer la infraestructura cultural del país, sino también garantizar que más colombianos tengan acceso a una oferta cultural diversa y de calidad. Así, la Ley de Espectáculos Públicos se consolida como un instrumento clave para el desarrollo y la expansión de las artes escénicas, no solo en Bogotá, sino en toda Colombia.

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