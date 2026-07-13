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¿Le llegó un mensaje para aprobar una transferencia en Bre-B? Ojo: podría ser una estafa

Un simple mensaje de texto podría ser la puerta de entrada para que vacíen su cuenta bancaria. Así funciona la nueva modalidad de estafa que suplanta a Bre-B.

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Redacción Bogotá
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13 de julio de 2026 - 07:00 p. m.
No abra enlaces enviados por mensajes de texto sobre Bre-B. Las entidades financieras no solicitan datos personales por ese medio.
No abra enlaces enviados por mensajes de texto sobre Bre-B. Las entidades financieras no solicitan datos personales por ese medio.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
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Si en los últimos días recibió un mensaje de texto en el que le piden aprobar o confirmar una supuesta transferencia realizada a través de Bre-B, desconfíe. La Secretaría Distrital de Seguridad advirtió que ciberdelincuentes están aprovechando la implementación de este sistema de pagos inmediatos para cometer estafas y robar información bancaria.

De acuerdo con la entidad, los delincuentes envían mensajes que aparentan provenir de una entidad financiera e informan sobre un supuesto pago pendiente. Sin embargo, el verdadero objetivo es convencer a la víctima de ingresar a un enlace fraudulento donde le solicitan datos personales, claves o códigos de verificación con los que posteriormente vacían sus cuentas.

Esta modalidad, conocida como ‘smishing’, consiste en el envío de mensajes de texto que suplantan a bancos u otras entidades con el fin de engañar a los usuarios. En el caso de Bre-B, la Secretaría recordó que el sistema no cuenta con una aplicación propia, por lo que todas las operaciones deben realizarse exclusivamente desde la aplicación oficial de la entidad bancaria de cada usuario.

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Ante este panorama, la Secretaría hizo un llamado a desconfiar de mensajes que generen sensación de urgencia, como aquellos que advierten sobre un supuesto bloqueo de la cuenta o la necesidad de confirmar una transferencia de inmediato.

Asimismo, insistió en que las entidades financieras nunca solicitan por mensajes de texto o llamadas telefónicas contraseñas, códigos de autenticación, tokens o información biométrica. También recomendó no ingresar a enlaces enviados por desconocidos ni escanear códigos QR compartidos por canales no oficiales.

Entre las medidas de protección, la entidad aconsejó activar la autenticación en dos pasos en las aplicaciones bancarias, ya que esta herramienta añade una capa adicional de seguridad frente a intentos de fraude.

En caso de recibir un mensaje sospechoso, la recomendación es no interactuar con el enlace, eliminar el mensaje y reportarlo a las autoridades. La ciudadanía puede denunciar estos casos ante el CAI Virtual de la Policía o comunicarse con la línea AIDE de la Secretaría Distrital de Seguridad.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a reportar cualquier modalidad de fraude o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de facilitar las investigaciones y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de estafas.

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