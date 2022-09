Le robaron el celular en Transmilenio y luego intentaron hacer compras por Rappi

El ciudadano sostuvo que ya no se siente seguro en la ciudad y le hizo un llamado de atención a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Archivo particular

Un pasajero de Transmilenio denunció que, luego de haber sido víctima de un asalto dentro de un articulado, los delincuentes intentaron desocupar sus cuentas bancarias, al realizar pedidos por el aplicativo Rappi y MercadoLibre.

Así lo relató en su cuenta de Twitter, Álvaro Rojas, quien compartió que el pasado 17 de septiembre se encontraba en la ruta L10 de Transmilenio, que aborda un trayecto desde el Portal Eldorado hasta el Portal 20 De Julio, cuando fue abordado con cuchillos por cuatro asaltantes. Su celular, habría quedado desbloqueado, por lo que los sujetos pudieron ingresar a los aplicativos, a través de los cuales intentaron robar su identidad para efectuar compras virtuales.

“Llegué en cuanto pude a mi casa y noté que le habían cambiado la contraseña a mi correo de Google. Intentaron acceder a todos los bancos que tenía en el teléfono, bloquearon casi todos, pero a Nu Bank con un simple correo de recuperación de contraseña pudieron ingresar. Entraron a la app cambiando la contraseña y vieron los datos de la tarjeta e hicieron varias compras (por aproximadamente $3.600.000). Ellos mismos en la aplicación se aprobaban los pagos”, escribió Rojas.

A su vez, los delincuentes también ingresaron al aplicativo Rappi e hicieron 18 pedidos, en su mayoría de licores. Solo uno de estos llegó al destino solicitado, mientras que los otros lograron ser cancelados por la víctima, al ponerse en contacto con soporte.

“Además de eso, intentaron hacer unas compras en MercadoLibre. Tampoco pasaron, porque las tarjetas del Banco ya estaban bloqueadas. Después de poner el denuncio, me fui corriendo a reponer mi SIM, para intentar recuperar mi cuenta de Google, pero los mensajes de autenticación se demoraron mucho en llegar”, expresó.

Y agregó que después del robo se siente ansioso todo el tiempo. “No puedo dejar de pensar que me van a robar todo nuevamente, que van a volver a entrar a mi cuenta y ya no puedo salir ‘tranquilo’ a la calle. Odio esta sensación de impotencia. De verdad, Claudia López, la seguridad está terrible”.

Usuarios de la misma red social reaccionaron a los trinos, señalando también haber sido víctimas de la misma modalidad de robo y continuar en procesos judiciales para recuperar el dinero perdido.

De otro lado, Rojas le aseguró a El Espectador que interpuso una denuncia en la página web de la Policía Nacional detallando el robo de su celular, sin embargo, aún no ha recibido respuesta. Adicionalmente, está tramitando otra denuncia, en la cual se detalle tanto el robo de su dispositivo, como de su identidad, ante la Fiscalía.

“Ha sido realmente difícil poner la denuncia. El banco y el seguro del teléfono me están pidiendo esta, pero aún no la tengo. Siento que el proceso no está siendo lo suficientemente rápido”, contó la víctima, quien espera recuperar económicamente parte de lo perdido.

