Robó celular en Suba, fue capturado y la comunidad quemó su motocicleta

Tras la intervención de la Policía, el celular fue recuperado y el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Se confirmó que la motocicleta utilizada para cometer el robo fue incendiada por ciudadanos del sector. Foto: Policía metropolitana por Bogotá

Un hombre de 22 años fue capturado en las últimas horas en la localidad de Sub, luego de ser señalado de robar un celular avaluado en COP 3 millones. El hecho ocurrió en el barrio Las Villas y terminó con la recuperación del dispositivo y la incineración de la motocicleta en la que se movilizaba.

Según la información conocida, uniformados del CAI Tierra Linda llegaron al lugar tras una alerta de la central de radio sobre una persona que estaba siendo agredida por la comunidad. Al llegar, habitantes del sector les informaron que el joven habría hurtado el teléfono a una transeúnte y que fue retenido minutos después por la comunidad.

Tras la intervención de la Policía, el celular fue recuperado y el presunto responsable quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Durante el procedimiento, se confirmó que la motocicleta utilizada para cometer el robo fue incendiada por ciudadanos del sector.

El caso volvió a poner sobre la mesa el riesgo de tomar justicia por mano propia. Desde la Policía reiteraron el llamado a denunciar los delitos a través de los canales oficiales y evitar acciones que puedan poner en peligro la integridad de las personas o derivar en nuevos hechos de violencia.

