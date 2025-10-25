Ley seca en Bogotá por jornada electoral de este domingo: horarios y restricciones

Aspectos de botellas de alcohol cuya venta no esta permitida durante la ley seca por el Covid – 19 Foto: El Espectador - José Vargas

El Gobierno Distrital anunció la implementación de la ley seca en Bogotá con motivo de la jornada de consulta interna del Pacto Histórico, convocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para este domingo, 26 de octubre.

La restricción al consumo y venta de bebidas alcohólicas regirá desde las 3:00 a.m. del domingo hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de octubre de 2025.

Según la Administración Distrital, la medida fue adoptada a solicitud de la Policía Metropolitana de Bogotá, que pidió reforzar las capacidades operativas necesarias para garantizar la seguridad durante el desarrollo de la jornada política.

“El propósito es ofrecer plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y mantener la seguridad y la convivencia en toda la ciudad”, señaló el Distrito en un comunicado.

Jornada electoral

La consulta del Pacto Histórico se llevará a cabo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el país. Podrán participar cerca de 39 millones de ciudadanos habilitados en el censo electoral, sin necesidad de pertenecer al Pacto Histórico, pues se trata de una consulta abierta.

La Registraduría dispuso más de veinte mil mesas de votación en el territorio nacional; los electores podrán acudir al mismo puesto donde suelen sufragar, aunque con menos mesas habilitadas.

No habrá puntos de votación en el exterior. Sin embargo, el Pacto Histórico habilitó una plataforma virtual para que los colombianos residentes fuera del país puedan participar, cuyos votos se contarán dentro del resultado interno.

Así puede participar

Los votantes recibirán tres tarjetones. En el primero se elegirá al precandidato presidencial entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, quien, valga recordar, renunció, pero aparecerá en el tarjetón por razones logísticas.

En el segundo se votará por los aspirantes al Senado, 145 en total, que buscan un lugar en la lista cerrada del Pacto. El orden dependerá de los resultados y se aplicará el sistema de “cremallera”, que garantiza alternancia y paridad de género.

En el tercero se elegirán los aspirantes a la Cámara de Representantes en cada departamento, para definir las listas cerradas o abiertas de las elecciones legislativas de marzo de 2026.

El resultado de la jornada definirá quién será el precandidato presidencial del Pacto Histórico y el orden de sus listas al Congreso. En el caso del Senado, el orden final será determinante, pues solo los primeros lugares de la lista cerrada accederán a curules, según el total de votos que obtenga la coalición en 2026.

