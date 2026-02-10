Liberan ocho aves migratorias en el humedal El Tunjo durante el Día Mundial de los Humedales

Momento exacto de la liberación de las aves en el humedal El Tunjo. Foto: Secretaría de Ambiente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá volvió a mirar hacia sus humedales como refugio de vida silvestre. En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Policía Ambiental realizaron una jornada de liberación en el Complejo de Humedales El Tunjo, donde ocho aves silvestres migratorias regresaron a su hábitat natural luego de haber sido recuperadas en situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

Más información sobre Bogotá: ¿Saldrá del país desde el aeropuerto El Dorado? Tome nota por posibles demoras en Migración.

¿En qué consistió la actividad?

La actividad se desarrolló en la mañana del martes 3 de febrero, con la liberación de siete tinguas azules (Porphyrio martinica) y un gavilán aliancho (Buteo platypterus), especies que forman parte de los visitantes alados que llegan cada año a Bogotá durante la temporada migratoria.

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, destacó que la administración distrital mantiene su compromiso con la biodiversidad y con el bienestar de la fauna silvestre nativa y migratoria que encuentra en los humedales urbanos espacios de descanso, alimento y refugio. Según explicó, los animales liberados podrán retomar su rol ecológico, contribuyendo al equilibrio natural que hace de Bogotá una ciudad más resiliente frente al cambio climático.

En la jornada participó también el equipo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, aliado estratégico en las labores de control y recuperación de fauna en la capital. El teniente coronel Diego Álvarez señaló que estas acciones permiten proteger el capital natural del país y fortalecer la defensa de la fauna silvestre.

¿Cómo se liberaron las aves?

Las aves liberadas habían ingresado previamente al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, tras ser rescatadas en condiciones de vulnerabilidad. Luego de recibir atención integral especializada, se determinó que estaban en condiciones de volver a la vida en libertad.

Bogotá recibe cada año más de 40 especies de aves migratorias entre octubre y febrero, que recorren largas distancias en busca de refugio y alimento. En la ciudad, estas especies son vulnerables a accidentes, siendo el agotamiento una de las principales causas de accidentalidad.

Detalles sobre el humedal

El Complejo de Humedales El Tunjo, ubicado entre Tunjuelito y Ciudad Bolívar, cuenta con 86,04 hectáreas y siete espejos de agua. Allí habitan especies como la tingua azul y el pato serrano, además de plantas acuáticas como el junco y la enea. Este ecosistema cumple un papel clave como regulador hídrico y conector ecológico en el entorno urbano.Le puede interesar: El extraño mecanismo con el que un bar ocultaba la droga que vendía en Chapinero.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.