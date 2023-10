Liliana Castañeda Morales, por el derecho a la vivienda en Bogotá #Votenpormí

Liliana Castañeda Morales, candidata al Concejo de Bogotá. Foto: Cortes

Liliana Castañeda Morales, candidata por Dignidad y Compromiso, número 2 en el tarjetón., quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy Liliana Castañeda, una mujer trabajadora y estudiosa que lleva a Bogotá en las venas, pues acá nací, pero además he vivido, gozado y hasta sufrido. Como una mujer con coherencia inicié mi participación en la política admirando a Carlos Gaviria Díaz (QEPD) y luego decidí aportar a la transformación política militando en la izquierda democrática junto a otras personas rigurosas, luchadoras y honestas Jorge Enrique Robledo, mi candidato a la Alcaldía; Lilia Avella, actual edilesa de Engativá, y Jennifer Pedraza, actual Congresista de la República por nuestro partido, Dignidad y Compromiso, un partido declarado en independencia.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero ser concejal de Bogotá, porque creo que Bogotá es una ciudad que se ha construido a punta de luchas de la gente para poder acceder a sus derechos. Las luchas son diversas y a todo nivel, por ejemplo, son demográficas cuando se trata de los derechos de las mujeres, los jóvenes, la población LGTBIQ+; son territoriales cuando confluyen en la ciudad un montón de luchadores buscando cumplir sus sueños de la mejor manera; son barriales cuando la gente ha construido barrios defendiendo cada una de sus cuadras; son ambientales cuando de defender los pulmones de la ciudad se trata.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Jorge Enrique Robledo.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Junta Administradora Local de Teusaquillo - 2019 - 2023

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal lucha será por el derecho a la vivienda. Esta lucha constará de tres ejes principales: arriendo más justo: Una política de arrendamiento público a precios justos, en zonas subutilizadas y donde hoy hay potencial de crecimiento de vivienda. El único actor en participar en el proceso de arrendamiento no es el sector privado, sino también el Distrito. Curadurías para todos: Debemos solucionar el déficit cuantitativo de viviendas y por ello se debe de dotar de recursos a las curadurías y acabar con toda la burocracia. No al desalojo forzoso y protección a moradores: Ninguna obra pública o transformación de la ciudad podrá volver a desmejorar las condiciones de vida de quienes viven en ese lugar o impacte negativamente su calidad de vida.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Política de arriendo: Una política de arriendo público en sitios desaprovechados y barrios tradicionales a precios justos. Dentro de este proyecto de acuerdo también debe incluirse un énfasis en las curadurías para que ampliar pisos no sea un trámite engorroso. No más acoso escolar: Otra iniciativa que impulsaré es para que se haga un cambio cultural al rededor del acoso en el transporte y el espacio público, pues si hacemos que sean lugares seguros para mujeres y niñas, será seguro para el resto de la ciudadanía. Empleo local: Impulsaré políticas para fomentar la creación de puestos de trabajo para mujeres y jóvenes, de la mano del fortalecimiento a las mipymes y la producción local.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Esa la gran pregunta del millón. Desde el Concejo debemos comprometernos a mejorar la seguridad a través de una apuesta integral entre la comunidad y el fortalecimiento de las instituciones. En mi caso me enfocaría en los siguientes tres puntos: fortalecimiento redes ciudadanas: Promoveré el fortalecimiento de los frentes de seguridad de los barrios, incluyendo avances tecnológicos que permitan estructurar un sistema de policía predictiva. Apropiación de espacio público: Para acabar con las zonas en abandono trabajaré con la comunidad para que se apropie del espacio público mediante cultura y deporte, invirtiendo en cambio de luminarias, desarrollo de escuelas deportivas y artísticas, entre otros. Aumento de pie de fuerza: Se debe si o si aumentar el pie de fuerza, pero de manera inteligente, donde hay mayor criminalidad y con un enfoque selectivo.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Lo que sí debe resolverse es el incremento del pie de fuerza, particularmente en zonas con alta incidencia del delito, y esto no requiere crear un cuerpo propio de policía en el Distrito. El Gobierno Nacional debe dotar a la ciudad de más pie de fuerza y capacitarlos en el respeto a los derechos humanos y en el enfoque de género. Me aparto de las propuestas como la de Carlos Fernando Galán de que el déficit de pie de fuerza sea solucionado con recursos del Distrito. En Bogotá tenemos otras prioridades

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Bogotá no puede seguir esperando a la construcción de su metro. Sin embargo, la mejor opción en el tramo de la Caracas sería subterranizar, por los efectos urbanísticos y al patrimonio que puede tener un metro elevado en la zona con más concentración de sitios de trabajo y de servicios públicos de la ciudad. Deben estudiarse todas las alternativas jurídico-técnicas que permitan esta subterranización. Adicionalmente deben construirse más estaciones, para poder superar paulatinamente la utilización de Transmilenio en este corredor. En caso de que esto se estime inviable o improcedente debe hacerse el metro como esté contratado el 1 de enero de 2024. Desde el Concejo debe realizarse el control político necesario para que la obra sea la mejor para las y los bogotanos

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. El proyecto de Corredor Verde en la Séptima se debe suspender para concertar ajustes con la ciudadanía. Tal y como se plantea hoy, es una troncal de Transmilenio que se quiere meter a la fuerza por una vía donde no cabe: En el centro de Chapinero, el ancho de vía es de aproximadamente 26 metros mientras que en Usaquén es de casi 40 metros. Entonces, el proyecto tiene el problema de que no cabe por la zona donde hay más concentración de trabajo y servicios urbanos. Por supuesto que hay que intervenir la Séptima, pero esto debe hacerse concertado con la ciudadanía. La forma de concertar de la Administración ha sido la de enviar la policía y dispersar a la ciudadanía, como el 21 de febrero de este año frente al Museo del Chicó. Debe estudiarse una verdadera viabilidad de otras opciones.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

La expansión de las periferias urbanas debe controlarse, principalmente cuando estos proyectos amenazan la Estructura Ecológica Principal, como es el caso de Ciudad Lagos de Torca y la Reserva Thomas Van Der Hammen. Es por ello que la expansión de la mancha urbana debe ser un debate que sea parte del Concejo y de la consolidación de la Bogotá-Región. La necesidad de viviendas y de mejoras en las viviendas debe hacer parte de la planeación urbana en Bogotá: la ciudad no sólo crece a partir de grandes proyectos inmobiliarios sino a través de “los segundos pisos” en los barrios populares de la ciudad. Es por ello que, de ser elegida concejala insistiré en un proyecto de acuerdo en pro de las curadurías sociales. La densificación debe evaluarse cuidadosamente, sobre todo porque no toda la ciudad está igual de densificada: por colocar un caso, Patio Bonito es un barrio donde la densidad de población puede ser cercana a ciudades como Mumbai, en India. Es por ello que el crecimiento de la ciudad debe pensar cuidadosamente cómo crecer y que esto no se convierta en fuente de especulación inmobiliaria.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Los rellenos sanitarios son considerados en buena parte del mundo como una forma de disposición de residuos obsoleta, entre otras por su ineficacia en el tratamiento de las basuras y la necesidad de armonizar la gestión de los residuos con el cambio climático. Dicho sea de paso que constituye una afectación y una segregación importante sobre el sur de la ciudad, al cual se le asignó la recepción de residuos de la ciudad. Bogotá debe acabar paulatinamente con la política de rellenos sanitarios. Debe hacer un énfasis en la separación de residuos desde la fuente,vinculación laboral y reconocimiento a la labor de las y los recicladores de la ciudad y en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, según cifras de la alcaldía: 2.25 millones de toneladas recibió el relleno Doña Juana en 2022. El 80% de estos residuos tiene potencial de aprovechamiento o reutilización.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Lo primero es dar garantías democráticas a los municipios integrantes de la Región. No puede ser que Bogotá se imponga frente a la autonomía y la participación de los municipios de la región metropolitana. Por ejemplo, es reprochable que la administración de Claudia López amenace a Soacha con suspender el contrato de transporte colectivo si no ingresa a la Bogotá Región. Sólo con garantías de participación se podrá constituir una auténtica región metropolitana, citando al profesor Pablo Leyva: La verticalidad en el modelo de gestión debe cambiarse a formas donde prime la horizontalidad, la transdisciplina, la participación real, todo esto es necesario para la gobernanza de la región. Debemos construir formas complejas, eficientes y democráticas de gobierno, el desafío es enorme.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Sí Hay localidades que sí que requieren un mejor acceso a la administración, especialmente en localidades grandes como Suba, que tiene casi un millón trescientos mil habitantes. Esto es más que la población de 18 departamentos de Colombia. Pero este mejor acceso a la administración no puede hacerse desde un escritorio como lo intentó hacer Claudia López: requiere de verdaderos procesos de concertación y diálogo con la población de las localidades

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

La Alcaldía tuvo avances importantes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y en pro de descargar el cuidado social que históricamente ha recaído sobre nosotras: hoy el Sistema Distrital de Cuidado es política pública de la ciudad y se ha convertido en un referente mundial. También fue durante la administración López que se creó ‘La Rolita’, el operador público de transporte masivo, al cual haremos control político para que las futuras troncales como la Avenida 68 y la troncal Cali sean operadas por el Distrito a través de su operador. Pero Claudia López también incumplió importantes promesas de su campaña como no intentar construir una troncal de Transmilenio en la Carrera Séptima o la Calle 13. Aunque entregó la operación pública de ‘La Rolita’, ha privatizado el 20% de la empresa, dejándosela a Enel. Este proyecto particularmente fue la muestra de la falta de la capacidad de escucha de la alcaldesa y de concertación con la ciudadanía. Incumplió promesas importantes como no construir una troncal de Transmilenio por la 68 y se raja en movilidad y seguridad”