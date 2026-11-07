Línea 2 del Metro de Bogotá: tres grupos pasan a fase final de licitación

El anuncio no equivale a una adjudicación. A partir de ahora, las asociaciones…

Después de que la primera licitación terminara sin ofertas en enero, la Línea 2 del Metro de Bogotá vuelve a tener tres grupos en competencia y, por ende, una nueva chanche de entrar a licitación y a la posterior fase de obras. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que las asociaciones que se presentaron al nuevo proceso superaron la revisión de un evaluador independiente y podrán entregar sus propuestas técnicas y económicas para construir y operar el corredor.

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El anuncio no equivale a una adjudicación. A partir de ahora, las asociaciones precalificadas entran a la etapa en la que deberán presentar sus ofertas, mientras la Empresa Metro de Bogotá definirá cuál obtiene el contrato.

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“Hoy podemos anunciar que los tres grupos que se presentaron para ser precalificados […] pasaron todos los filtros y pueden entrar en la etapa final de licitación pública”, afirmó Galán.

¿Qué grupos siguen en la licitación de la Línea 2?

Las tres asociaciones que continuarán en el proceso son APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital.

De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía cuando se recibieron las solicitudes en septiembre, APCA ML2 Bogotá está integrada por Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia e Construção África, Mota-Engil México y Spie Batignolles Génie Civil. Por su parte, APCA Metro Capital L2 reúne a Xi’an Metro Colombia y Xi’an Rail Transportation Group Company. Finalmente, APCA Bogotá Metro Capital está conformada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II y CAF Investment Projects.

El proceso previo verificó la capacidad jurídica, financiera y técnica de las asociaciones. Con el resultado anunciado por Galán, las tres quedan habilitadas para competir con sus propuestas definitivas, de las cuales saldrá el concesionario de la obra.

Una licitación que tuvo que empezar de nuevo

La noticia llega tras un tropiezo importante en la contratación. El 20 de enero de 2026 venció el plazo de la primera licitación internacional sin que los grupos habilitados presentaran una propuesta económica y técnica, por lo que la Empresa Metro declaró desierto el proceso.

En ese momento, una alianza formada por Sacyr, Acciona y CAF desistió de presentar oferta luego de la salida de Acciona. Además, otro grupo había anunciado previamente que no continuaría en la competencia. Por esa razón, el Distrito reabrió la licitación en febrero y adelantó nuevos diálogos con posibles interesados.

La nueva convocatoria contó con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y la CAF. La Empresa Metro reportó que realizó 44 diálogos competitivos con firmas internacionales antes de recibir las nuevas solicitudes.

Así será la Línea 2 del Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones: diez subterráneas y una elevada. El trazado comenzará en la calle 72, donde conectará con la Primera Línea, y terminará en Fontanar del Río, en Suba.

El corredor atravesará Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Entre sus puntos de referencia estarán la avenida NQS, la avenida 68, la avenida Boyacá, la calle 80, la avenida Ciudad de Cali y la ALO.

Según las proyecciones divulgadas durante la estructuración del proyecto, el recorrido completo podría tomar cerca de 22 minutos y movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y por sentido.

¿Cuándo se conocerá al constructor?

Antes del anuncio de la precalificación, el Distrito proyectaba recibir las propuestas finales a finales de 2026. En ese cronograma, la firma del contrato y el acta de inicio estaban previstas para el segundo semestre de 2027.

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023. La Nación asumirá el 70 % de los recursos y el Distrito el 30 %, bajo un esquema respaldado por vigencias futuras y banca multilateral.

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El paso anunciado por Galán despeja la fase de precalificación, aunque el proceso aún depende de que los tres grupos presenten sus ofertas y de la evaluación que defina cuál de ellos ejecutará la segunda línea subterránea del Metro.

Tres grupos internacionales quedaron precalificados y podrán ahora competir para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá. pic.twitter.com/ZT3Ls9vkpb — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 7, 2026

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