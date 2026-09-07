Línea 2 del Metro ya tiene tres firmas internacionales interesadas en su construcción

La reactivación del proceso se produce luego de que el Distrito declarara desierta, el pasado 20 de enero, la primera licitación para la construcción de la Línea 2 del Metro. Foto: Empresa Metro de Bogotá

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El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este 7 de septiembre la radicación de solicitud de tres firmas internacionales: dos europeas y una China, interesadas en el proceso de construcción de la Línea 2 del Metro.

Se trata de:

APCA ML2 BOGOTÁ integrada por:

Mota-Engil Colombia S.A.S.

Mota-Engil Engenharia e Construção África S.A.

Mota-Engil México, S.A.P. I de C.V

Spie Batignolles Génie Civil.

2. APCA METRO CAPITAL L2 integrada por:

Xi´an Metro Colombia S.A.S

Xi án Rail Transportation Group Company, ltd

3. APCA BOGOTÁ METRO CAPITAL integrada por:

Sacyr Concesiones Colombia participadas II S.A.S

CAF Investement Projects

Las solicitudes serán ahora evaluadas por un equipo especializado de la Empresa Metro de Bogotá para determinar, por cerca de un mes, cuáles grupos cumplen con las exigencias jurídicas, financieras y de experiencia.

Quienes avancen a la segunda fase (futuros precalificados) deberán presentar sus propuestas económicas y técnicas hacia finales de este año. Y así, indicó el primer mandatario de Bogotá, adjudicar el contrato y el acta de inicio en el segundo semestre de 2027.

Los antecedentes

Como lo contamos en El Espectador, el anuncio llega luego de que en enero de este año el proceso quedara desierto, por cuenta de que ninguno de los dos consorcios precalificados presentara en el tiempo fijado sus propuestas finales.

En octubre de 2025, el consorcio chino anunció que no presentaría propuesta, alegando riesgos asociados a la tasa de cambio en Colombia, lo que dejó el proceso con un único proponente: el consorcio español Acciona (compuesto por las empresas Sacyr, Acciona y CAP) quien tampoco presentó oferta, luego de que una de sus empresas integrantes se retirara del grupo, lo que hizo inviable la propuesta.

Por tal razón, la administración distrital reabrió la licitación pública internacional en el mes de febrero y anticipó que en septiembre, como ocurrió, recibirían nuevas propuestas.

Desde sectores críticos se sostiene que este desenlace no fue sorpresivo. Algunos cabildantes venían advirtiendo sobre posibles falencias en la estructuración técnica y en las condiciones del proceso, así como sobre el riesgo de que el modelo contractual desincentivara la participación. También han surgido cuestionamientos sobre los retrasos acumulados y llamados a revisar la dirección del proyecto.

Cierre financiero

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023 que asegura el 100 % de los recursos de la siguiente manera: el 70 % será aportado por la Nación (US$6.129 millones) y el 30 % por el Distrito (US$2.637 millones). El esquema replica el modelo de la Línea 1 y contempla vigencias futuras respaldadas por ambas entidades.

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El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales. Además del BID, han participado la CAF, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otras entidades financieras internacionales.

¿Por dónde pasará la Línea 2 del Metro?

El desplazamiento entre la primera estación de la Línea 2, en la calle 72 con avenida Caracas, hasta la última, ubicada en la calle 145 con carrera 141, se estima que dure alrededor de 22 minutos. Pasará por las cercanías de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros. El trazado, que se extenderá a lo largo de 15,5 kilómetros, contará con 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller, constará de las siguientes paradas:

Calle 72 con Av. Caracas Calle 72 con Av. NQS Calle 72 con Av. Carrera 68 Calle 72 con Av. Boyacá Calle 72 con carrera 80 Av. Ciudad de Cali con calle 80 Av. Ciudad de Cali con calle 90 Av. Ciudad de Cali con carrera 93 ALO con calle 129 D ALO con calle 139 Av. Calle 145 con carrera 141 B

Según las proyecciones oficiales, podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora sentido.

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