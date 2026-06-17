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Listo estudio internacional que ofrece alternativas para evitar nueva crisis de agua

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) recibió de expertos internacionales el estudio para evaluar alternativas de inversión.

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Redacción Bogotá
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17 de junio de 2026 - 06:13 p. m.
El informe, titulado “Priorización de inversiones resilientes para la seguridad hídrica en Bogotá, Colombia”, busca definir alternativas de inversión para garantizar el suministro de agua potable y evitar futuras crisis.
El informe, titulado “Priorización de inversiones resilientes para la seguridad hídrica en Bogotá, Colombia”, busca definir alternativas de inversión para garantizar el suministro de agua potable y evitar futuras crisis.
Foto: El Espectador - José Vargas
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En el marco de la Estrategia de Seguridad Hídrica a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, recibieron un estudio realizado por expertos internacionales, bajo cooperación técnica del Banco Mundial.

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El informe, titulado “Priorización de inversiones resilientes para la seguridad hídrica en Bogotá, Colombia”, busca definir alternativas de inversión para garantizar el suministro de agua potable y evitar futuras crisis.

El estudio utilizó modelos especializados de simulación hidrológica y operativa basados en datos de la EAAB y estándares internacionales, permitiendo reducir la incertidumbre y fortalecer la toma de decisiones.

Esta investigación se enmarca en la recordada crisis hídrica de 2023 y 2024, una creciente variabilidad climática, cambios en los patrones de precipitación y una demanda de agua que continúa en aumento, lo que confirmó la necesidad de fortalecer la planificación del sistema de abastecimiento con herramientas que vayan más allá de las proyecciones tradicionales.

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Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB, indicó que los resultados cierran el primer pilar de la Estrategia de Seguridad Hídrica y, en los próximos meses, la empresa iniciará los trámites ante las autoridades ambientales competentes para integrar estas priorizaciones con su Plan Maestro de Abastecimiento.

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Por Redacción Bogotá

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