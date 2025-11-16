Llega a Bogotá el tercer tren del Metro: así avanza la flota que operará en 2028

Al mismo tiempo, el primer tren, ya en el patio taller de Bosa, tiene previsto comenzar pruebas sobre 5,7 km del viaducto en menos de ocho meses, un hito clave para el ambicioso proyecto de movilidad. Foto: Metro de Bogotá

Bogotá adelanta uno de los momentos más decisivos en la historia de su transporte: el tercer tren de la Línea 1 del Metro ya está en la ciudad, desembarcó desde China y se alista para una nueva fase de pruebas. Al mismo tiempo, el primer tren se prepara para circular por el viaducto.

El tren más reciente viajó desde la ciudad de Qingdao (China), llegó al puerto de Cartagena y fue transportado hasta el Patio Taller de Bosa, donde expertos de la Empresa Metro y la interventoría realizarán el montaje mecánico, eléctrico y las conexiones entre vagones.

Desde ese taller se iniciarán las pruebas estáticas (verificación de frenos, tracción, sistemas de control) y luego las dinámicas, con un recorrido en un tramo de 905 metros ya acondicionado dentro del viaducto. Se espera también que estas últimas pruebas simulen condiciones degradadas para comprobar la seguridad del tren.

Paralelamente, el primer tren, compuesto por seis vagones y alojado ya en Bosa, deberá empezar a rodar en los próximos ocho meses sobre 5,7 kilómetros de viaducto, una parte vital del sistema ferroviario elevado que conectará sectores clave de Bogotá.

En total, la Línea 1 contará con 30 trenes de seis vagones cada uno, y cada tren podrá transportar hasta 1.800 personas. Además, estos trenes son completamente automáticos, aunque tendrán modo manual para maniobras especiales.

Este avance llega en un momento de gran expectativa. La operación comercial del metro está proyectada para comenzar en marzo de 2028, según declaraciones oficiales. Si todo va bien, esos trenes no solo serán una promesa, sino una realidad para millones de bogotanos que hoy dependen de un sistema de transporte saturado.

Más allá de la movilidad, el nuevo tren representa un triunfo logístico y simbólico. El transporte de estos vagones desde China hasta Bogotá es un testimonio del compromiso internacional y local con esta obra. Se requieren meses y coordinación para ensamblar cada unidad, realizar pruebas rigurosas y garantizar que funcionen con seguridad bajo los nuevos rieles elevados.

