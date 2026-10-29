Llega donación para cuidar fuentes de agua: así les pagarán a los campesinos por hacerlo

Los recursos tienen una ruta clara: financiar acciones en 12 microcuencas como Tunjuelo, Villapinzón, Guandoque y Tominé, que concentran bosques altoandinos, y los sistemas de páramos como Sumapaz,…

El Fondo Verde para el Clima de las ONU le donó a Bogotá COP 145.000 millones para cofinanciar el programa “Construyendo Resiliencia Hídrica”, monto que sumado a los aportes de la Alcaldía y de otros aliados cuenta con COP 244.000 millones para un propósito: conservar y restaurar bosques y páramos para garantizar la seguridad hídrica de la región.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Los recursos tienen una ruta clara: financiar acciones en 12 microcuencas como Tunjuelo, Villapinzón, Guandoque y Tominé, que concentran bosques altoandinos, y los sistemas de páramos como Sumapaz, Chingaza, Guacheneque y Guerrero, que abastecen los embalses de los sistemas Norte y Sur de la ciudad. La meta es aumentar los acuerdos de conservación con comunidades rurales y duplicar la cantidad de hectáreas protegidas de 6.000 a 12.000. El Espectador habló con Adriana Soto, secretaria de ambiente, quien explica la importancia del programa.

Publicidad

¿Por qué es clave esta donación?

Es producto de un proyecto que se formuló en 2024 de la mano de Conservación Internacional y se destinará a proteger y recuperar páramos, bosque altoandino, nacimientos y quebradas que abastecen a nuestros hogares. La meta es conservar y restaurar cerca de 12.000 hectáreas a diciembre de 2027. Esta donación se complementa con inversiones de aliados públicos y privados para alcanzar un total cercano a los COP 244.000 millones.

¿Es suficiente teniendo en cuenta los actuales retos ambientales?

No sería responsable asegurar que un solo proyecto evitará al 100 % las contingencias, pero sí nos permite estar mejor preparados, porque aumenta la resiliencia hídrica, al conservar nuestros ecosistemas y transformar los sistemas productivos de la mano de las familias rurales.

¿Cuáles serán las zonas priorizadas por este programa?

Es clave precisar que no solo nos concentramos en páramos, sino también en bosques altoandinos. Ambos ecosistemas trabajan de manera mancomunada para garantizar la producción hídrica. Por eso, el proyecto se concentrará en 12 microcuencas ubicadas en cuatro zonas estratégicas: Tunjuelo (en Bogotá), Guandoque, Villapinzón y Tominé (en Cundinamarca).

¿Cuánto durará este proyecto?

El proyecto financiado por el Fondo Verde es a cinco años. Sin embargo, Bogotá cuenta, por la Ley 99 de 1993, con una inversión forzosa equivalente al 1 % de sus ingresos corrientes destinada a la adquisición y conservación de áreas estratégicas. Esta Alcaldía decidió destinar estos recursos a procesos de restauración y conservación, para garantizar su continuidad.

¿Cómo se medirá su éxito?

El proyecto incluye un componente científico para medir cómo un predio conservado y restaurado incrementa el flujo y la calidad del agua. Esto nos aporta evidencia de que la inversión genera un retorno altísimo en regulación hídrica.

¿Cómo vinculan a los campesinos a Pagos por Servicios Ambientales?

Junto con la CAR mapeamos el área de referencia técnica, que son 680.000 hectáreas para Bogotá. Hoy intervenimos en la ruralidad de Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y Chapinero, y en municipios como Fómeque, Sesquilé, Guasca, La Calera y Guatavita. A partir de este mapa, abrimos convocatorias públicas. Los propietarios se inscriben y nuestros técnicos evalúan la finca. Si está conservada, firman un compromiso de mantenerla; si tiene zonas degradadas, puede asumir compromisos de restauración. El cumplimiento se verifica en terreno antes de autorizar los pagos.

¿De cuánto es el incentivo para los campesinos?

En la ruralidad de Bogotá, las familias reciben casi COP 2.425.000 anuales por hectárea conservada. Además, si realizan restauración, reciben hasta COP 827.000 adicionales. Una familia con cinco hectáreas bajo acuerdo de conservación podría recibir casi COP 12,1 millones anuales. Ya en municipios como Villapinzón, Sesquilé, Guatavita, Tausa, Cogua y Zipaquirá, la tarifa se ajustó hasta COP $1.000.000

¿Cómo garantizar la sostenibilidad del programa?

Está garantizada por la Ley 99 de 1993, que obliga al Distrito a destinar el 1 % de sus ingresos corrientes a la protección de fuentes hídricas.

¿Qué acciones se están ejecutando en el casco urbano para complementar este esfuerzo?

La restauración en el casco urbano es vital, porque en el borde de los Cerros Orientales se encuentran los principales acuíferos de agua subterránea. Al estar poblados por especies exóticas pirogénicas como pinos y eucaliptos, que impiden la correcta filtración de las lluvias, la actual administración ha alcanzado la cifra histórica de 11,57 millones de metros cuadrados en procesos de restauración en los Cerros, humedales y la Reserva Thomas van der Hamen.

¿Cómo lograr equilibrio entre producción y conservación para que el programa sea atractivo para el campesino?

Para que un campesino pueda producir con calidad y cantidad, necesita agua. El sector agrícola y pecuario es el mayor consumidor; por eso, consergar y restaurar las fuentes de agua en sus predios es la inversión más rentable para garantizar una producción sostenible y duradera en el campo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.