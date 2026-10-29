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Llega donación para cuidar fuentes de agua: así les pagarán a los campesinos por hacerlo

La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, explica cómo los COP 145.000 millones, que donó el Fondo Verde de la ONU, se usarán para garantizar la seguridad hídrica de la región..

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
Secretaria distrital de Ambiente, entrega el balance de su cartera durante 2025.
La secretaria de Ambiente, Adriana Soto, resalta la importancia del aporte del Fondo Verde. /Alcaldía de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

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El Fondo Verde para el Clima de las ONU le donó a Bogotá COP 145.000 millones para cofinanciar el programa “Construyendo Resiliencia Hídrica”, monto que sumado a los aportes de la Alcaldía y de otros aliados cuenta con COP 244.000 millones para un propósito: conservar y restaurar bosques y páramos para garantizar la seguridad hídrica de la región.

Los recursos tienen una ruta clara: financiar acciones en 12 microcuencas como Tunjuelo, Villapinzón, Guandoque y Tominé, que concentran bosques altoandinos, y los sistemas de páramos como Sumapaz,…

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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